به گفته رئیس هیت امنای ستاد مردمی دیه کشور از ابتدای تاسیس این نهاد حمایتی تا کنون جمعیتی نزدیک به ۱۹۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد از بند آزاد و به آغوش جامعه بازگشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید اسداله جولایی رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور در نخستین روز سفر به گلستان در معیت مسئولان عالی قضایی و زندانبانی استان، با آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه گرگان دیدار و در خصوص حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و تقویت فعالیت‌های ستاد دیه گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور با اشاره به فلسفه شکل‌گیری ستاد دیه، از شهید سید اسدالله لاجوردی و دیگر پیشگامان این حرکت مردمی یاد کرد و خدمات ارزشمند ستاد دیه را حاصل نیت پاک آن بزرگان و نیک‌اندیشان و تلاش‌های همکاران ساعی ستاد در سراسر مشور آنان دانست.

جولایی با تأکید بر رویکرد «پیشگیری و درمان» در فعالیت‌های ستاد دیه گفت: در حوزه پیشگیری، اصلاح قانون، اجرای صحیح قانون و آموزش عمومی مورد توجه است و در بخش درمان نیز تمرکز اصلی بر جذب منابع مردمی برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد قرار دارد.

وی اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث و قانون چک را از اقدامات پیشگیرانه شاخص ستاد دیه کشور برشمرد و افزود: پس از هجده سال پیگیری و رایزنی با وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی، این قوانین در نهایت به تاریخ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تصویب رسید تا از زندانی شدن افراد ناتوان در پرداخت خسارت و دیه جلوگیری شود.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با بیان اینکه این ستاد در طول ۳۵ سال فعالیت خود، زمینه آزادی حدود ۱۹۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد را با کمک خیرین فراهم کرده است، اظهار کرد: در حال حاضر نیز تعداد قابل توجهی از زندانیان بدهکار و معسر چشم‌انتظار حمایت خیرین و کمک‌های ستاد دیه برای بازگشت به آغوش خانواده هستند.

وی همچنین با قدردانی از حمایت‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در کمک به آزادی زندانیان معسر، از نقش و همراهی مستمر نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان در این اقدام خیرخواهانه تقدیر کرد و با اشاره به موضوع مهریه، گفت: در حال حاضر حدود نیمی از پرونده‌های واصله به ستاد دیه مربوط به محکومان مهریه است و اصلاح قانون و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند به کاهش این معضل اجتماعی کمک کند.

در ادامه این دیدار، آیت‌الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان با تأکید بر اینکه هیچ عملی بالاتر از خدمت به مردم نیست، گفت: فعالیت ستاد دیه مصداق روشن دستگیری از افرادی است که ناخواسته و بدون قصد سوء، گرفتار زندان شده‌اند و این خدمت، کاری ارزشمند و ماندگار است.

نماینده مقام معظم رهبری در استان گلستان اعتماد عمومی را بالاترین سرمایه ستاد مردمی دیه مطرح کرد و افزود: این که در شرایط معیشتی امروز با همیاری و همت قاطبه اقشار اجتماعی از ابتدای سال تا کنون ۳۰۰ محبوس معسر و غیربزهکار از بند استخلاص پیدا کرده‌اند جای بسی تقدیر و سپاس دارد.

گفتنی است از ابتدای فعالیت مؤسسه خیریه مسجد کلشن به همت حضرت آیت‌الله نورمفیدی، بیش از ۴۵۰ زندانی جرایم غیرعمد در مناسبت‌های مختلف تقویمی از سطح زندان‌های استان گلستان آزاد شده‌اند.

برچسب ها: جولایی ، ستاد دیه
خبرهای مرتبط
بیش از ۲۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌ها
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد:
تعیین تکلیف زندانیان مُعسر نیازمند اصلاح قانون و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین
سخنگوی قوه قضاییه:
حکم قاتل الهه حسین‌نژاد بدون پرداخت تفاضل دیه اجرا می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استاندار: بازار تهران با انسجام و همراهی بازاریان از شرایط سخت عبور می‌کند
کشف ۷ هزار تن کالای اساسی احتکاری طی ۱۰ روز گذشته
تشکیل قرارگاه مقابله با احتکار کالا‌های اساسی
معاون اجرایی رئیس‌جمهور: دستگاه‌ها برای حل معضل پسماند راه حل ارائه دهند
کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده‌اند، نباید احتکار شوند
آخرین اخبار
معاون اجرایی رئیس‌جمهور: دستگاه‌ها برای حل معضل پسماند راه حل ارائه دهند
کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده‌اند، نباید احتکار شوند
استاندار: بازار تهران با انسجام و همراهی بازاریان از شرایط سخت عبور می‌کند
کشف ۷ هزار تن کالای اساسی احتکاری طی ۱۰ روز گذشته
تشکیل قرارگاه مقابله با احتکار کالا‌های اساسی
فقط ایرانیان ساکن کشور از کالابرگ الکترونیکی بهره‌مند می‌شوند
اعلام آخرین وضعیت ترافیکی در جاده‌های کشور
انهدام باند جعل اسناد ملکی با ۲ هزار میلیارد ریال کلاهبرداری
محسنی اژه‌ای: اعتراض بازاریان به منزله مقابله آنها با نظام نیست
مدیریت پسماند‌های تیز و برنده؛ ضرورت نادیده‌گرفته‌شده برای سلامت عمومی
ظرفیت «صندوق سازگاری» برای تاب‌آوری اقلیمی به کار گرفته می‌شود
تفاهم‌نامه ۲۵.۵ همتی بنیاد علوی برای محرومیت‌زدایی و توسعه پایدار هرمزگان امضا شد
تقویت همکاری‌های سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی
آزادسازی تصرف غیرقانونی اراضی ۲۸ هکتاری در تهران و فارس
اولویت سازمان ثبت احوال تسریع در روند صدور کارت‌های هوشمند ملی است
فعالیت بیش از هزار و ۲۰۰ دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی در کلانتری‌ها
وزیر دادگستری: نظارت بر بازار با جدیت انجام می‌شود
میدری: قدرت خرید مردم با طرح کالابرگ حفظ می‌شود
تشریح روند فرزندخواندگی در تهران؛ از ثبت‌نام تا واگذاری نهایی کودک
بهزیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ + سرانه مستمری پرداختی به مددجویان
گره کور در پرونده جنایت بر سر دستگاه گنج یاب
نجات چند کارگر از گازگرفتگی در کارگاه رنگ‌کاری یافت‌آباد
هشدار نسبت به بحران جمعیت/ ایران در آستانه سالمندی
دشمن به‌دنبال تضعیف اعتماد عمومی است
۱۹۰ هزار زندانی طی سه دهه فعالیت ستاد دیه آزاد شده‌اند
کلاهبرداری با ترفند استخدام منشی
۸۰۸ هزار جریمه برای استفاده از تلفن همراه حین رانندگی
مشارکت شهرداری تهران در طرح ۲۰۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی دولت
رادان: با طراحان، بازنشردهندگان و مجریان اغتشاش برخورد می‌شود
اعلام شرایط پذیرش ایرانیان مقیم خارج از کشور در حج ۱۴۰۵