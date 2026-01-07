اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بعد از حذف ارز ترجیحی در حال بررسی است+ فیلم

معاون وزیر جهاد گفت: بعد از حذف ارز ترجیحی، قیمت جدید جو بالاتر از گندم است که همین خاطر این نگرانی وجود دارد که گندم تولیدی به سمت دامداری ها برود، از این رو اصلاح قیمت گندم در کمیته ها در حال بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد در نشست خبری امروز در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تاثیر حذف ارز بر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اینکه برنامه ای برای تغییر گندم قیمت و دیگر محصولات دارید، گفت: امسال یکی از سال های بی سابقه بود که بعد از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم هیچ گونه اعتراضی صورت نگرفت چراکه با درنظر گرفتن هزینه های تولید و قیمت جهانی و چالش های سنگین با نمایندگان، در نهایت قیمتی تعیین شد که به صلاح کشور باشد.

به گفته وی، قیمت مصوب خرید تضمینی گندم فعلا پایدار است، اما این نگرانی وجود دارد که با شرایط ایجاد شده قیمت گندم با نرخ سایر محصولات همخوانی داشته باشد چراکه ییمت گندم ضریبی از نرخ سایر محصولات است به طوریکه در تمام دنیا جو ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت گندم است، همچنین نرخ دانه های روغنی ۲ برابر قیمت گندم است.

آنجفی گفت: در حال حاضر وقتی قیمت جو با حذف ارز ترجیحی بالاتر از نرخ گندم است، این نگرانی وجود دارد که گندم تولیدی به سمت دامداری ها برود؛ بنابراین قیمت گندم در کمیته ها در حال بررسی است تا تولید گندم پایدار بماند و از طرفی تناسب با دیگر محصولات برهم زده نشود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم ، قیمت گندم
خبرهای مرتبط
کشت گندم به پایان رسید/سطح کشت گندم به ۶ میلیون هکتار رسید
سطح کشت گندم به ۶ میلیون هکتار رسید
امسال ۵ میلیون تن گندم وارد شد/ کشت گندم به پایان رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۴ ۱۷ دی ۱۴۰۴
قیمت گندم باید کیلوی ۲۵ ریال بیشتر نباشه چون تورم ایجاد میکند و سنگک از دونه ۵۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان میرسد ما کشاورزان حاصریم که همچنانکه تا الان که عمرمان را بالای کشاورزی گذاشتیم هیچ کاری نکردیم از این به بعد هم فرزندانمان را فددی این کار بی حاصل کنیم
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اصغر
۰۰:۳۳ ۱۸ دی ۱۴۰۴
سم سایپر مترین شته که حدود۵۰۰۰۰۰ تومان بود۱۴۰۰۰۰۰ شده؟؟گندم زیر ۴۰ تومن باعث خروج از چرخه نان و ورود به دامداری‌ها میشود..امیدی به این وزیر نالایق نیست ..دولت تکلیف گندم را روشن نکند سال آینده ۸میلیون تن گندم بی کیفیت با قیمت بیشتر باید وارد کنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۱۷ دی ۱۴۰۴
دروغ برا شما مثل آب خوردنه ودروغ برا شمانهادینه شده کی به قیمت گندم اعتراض نکرد همه اعتراض کردن ولی شما اهمیتی نمیدهید
۰
۰
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۲۲:۲۷ ۱۷ دی ۱۴۰۴
با این قیمت های نهاده و عاوفه دام ...با احتمال خیلی بالا گندم ها در مرحله خوشه رفتن برای مصرف دام چاپر میشه و مرحله برداشت را نخواهد دید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Hm
۲۲:۰۵ ۱۷ دی ۱۴۰۴
سلام
من هر سال چند هکتار گندم کشت میکردم ولی امسال کشت نکردم و گندم برداشت امسالم را هم به دامداری فروختم کیلویی 28000 تومان
با این قیمت و این طرز پرداخت دیگر کسی گندم نمیکارد و گندم را به دولت تحویل نمیدهد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۱۷ دی ۱۴۰۴
برنج بالای ۳۵۰ هزار.روغن کیلو ۴۰۰ و.....قیمت گندم باید اصلاح نشه کشاورز بیچارع میشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی سلطان آبادی
۲۰:۳۷ ۱۷ دی ۱۴۰۴
سلام با این قیمت گندم را یا قاطی جو میکنیم به دامدارها می‌فروشیم یا قاطی کاه میکنیم به دامداریها می‌فروشیم چون هر کیلو کاه امسال ۴۰ تومان بوده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۱۷ دی ۱۴۰۴
سلام با این قیمتی که امسال گذاشتن کشت گندم نصف شده نسبت به پارسال .حالا تابستو ن صداش در میاد .زمین رو بزاری بخوابه بهتر است تا گندم بکاری با این گرونی گندم باید کیلویی ۶۰تومان باشه نه ۲۸تومان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۱۷ دی ۱۴۰۴
یارانه نان هم باید به آخر زنجیره مصرف پرداخت شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۹:۳۰ ۱۷ دی ۱۴۰۴
فصل بعد قطعا یونجه کشت میکنم .تمام
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۱۷ دی ۱۴۰۴
اگر قیمت این باشه کسی تحویل نمیده من امروز رفتم سم بخرم‌ سم لیتر ۳ تا ۴ میلیون نوار تیپ ۱میلیون ۷۰۰ هزار تومان شناور چاه آب ۴۰۰ میلیون همه فاجعه نمیصرفه کشاورزی تعطیل خدا بداد برسه نابودمون کردین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۱۷ دی ۱۴۰۴
متاسفانه تصمیم گیرندگان تجربه در خصوص کشت گندم ندارند ازهر استان کشاورزان باید یک نماینده جهت تصمیم گیری قیمت داشته باشند چون هزینه ها و برداشت در استانها فرق میکند گندم باید با این تورم 70000تومان باشه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۱۷ دی ۱۴۰۴
کشاورز گندم کار رو نابود کردین نابوددددد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۱۷ دی ۱۴۰۴
مگه نگفتن ارز ترجیحی گندم ودارو حذف نمیشه.این چه مسخره بازیه در آوردید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۱۷ دی ۱۴۰۴
سلام من یک کشاورز دست پینه بسته هستم واقعا بااین توررم قیمت گندم کشاورز را فلج می‌کند لطفاً به قیمت گندم نظر خاصی کنید ممنون ازطرف کشاورز زحمت کش
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۱ ۱۷ دی ۱۴۰۴
خداییش ظلم زیادی در حد این قشر زحمت کش میشه چرا باید یارانه نان رو ما کشاورزا بدیم
۰
۰
پاسخ دادن
۱۲
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز جمعه
اثر ارز یارانه ای در مرغ و تخم مرغ کمتر از ۱۰ درصد بود+فیلم
معاملات روزانه در مرکز مبادله از مرز ۲۹۸ میلیون دلار گذشت
نقش تولیدکنندگان داخلی در ارتقای کیفیت کاغذ دیواری
آخرین اخبار
نقش تولیدکنندگان داخلی در ارتقای کیفیت کاغذ دیواری
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز جمعه
اثر ارز یارانه ای در مرغ و تخم مرغ کمتر از ۱۰ درصد بود+فیلم
معاملات روزانه در مرکز مبادله از مرز ۲۹۸ میلیون دلار گذشت
دولت یارانه مورد نیاز بخش‌های آسیب‌پذیر تولید و صنعت را تامین می‌کند
تداوم رشد نماد‌های دلاری محور در بازار سهام/ خروج نقدینگی
انجام ۲۶ پرواز بارورسازی ابر‌ها در سال آبی جاری
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۷ دی ماه
پایش مستمر بازار برای تامین پایدار کالا‌های اساسی
رشد ۱۹ درصدی صادرات مناطق آزاد در ۹ ماه گذشته
حمایت دولت از تولیدکنندگان در کنار کنترل قیمت‌ها
آزمون‌های استخدامی پیشِ رو در سال ۱۴۰۴
معاون ارزی بانک مرکزی استعفا کرد
بیش از ۴۴ میلیون سهامدار عدالت سود دریافت می‌کنند
نیروگاه‌های تهران سوخت مایع مصرف نمی‌کنند
برخی محصولات آب بر در الگوی کشت جدید حذف می‌شود+ فیلم
تحویل ۷۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال/ آغاز ثبت‌نام نهضت ملی مسکن در شهر‌های کوچک و میانی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴
ترخیص کالا‌های اساسی از گمرکات سرعت گرفت
رشد بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
رونمایی از یک ربات هوش مصنوعی با قابلیت استعلام واریز سود سهام عدالت
ورود مجلس به بدقولی خودروسازان در تحویل خودرو‌های پیش فروش شده
احداث مزارع خورشیدی در ۴ استان کلید خورد
جزئیات واریز مرحله اول سود سهام عدالت/ سود وراث هم واریز می‌شود
واریز سود سهام عدالت از عصر امروز+ فیلم
توقیف ۱۶۰۰ دستگاه ترازوی دیجیتالی و باسکول غیر استاندارد
قیمت مصوب مرغ به ۲۷۸ هزار تومان رسید
اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بعد از حذف ارز ترجیحی در حال بررسی است+ فیلم
۷۵ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
شرط تنظیم بازار کالا‌های اساسی چیست؟