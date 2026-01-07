اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بعد از حذف ارز ترجیحی در حال بررسی است+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد در نشست خبری امروز در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تاثیر حذف ارز بر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اینکه برنامه ای برای تغییر گندم قیمت و دیگر محصولات دارید، گفت: امسال یکی از سال های بی سابقه بود که بعد از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم هیچ گونه اعتراضی صورت نگرفت چراکه با درنظر گرفتن هزینه های تولید و قیمت جهانی و چالش های سنگین با نمایندگان، در نهایت قیمتی تعیین شد که به صلاح کشور باشد.

به گفته وی، قیمت مصوب خرید تضمینی گندم فعلا پایدار است، اما این نگرانی وجود دارد که با شرایط ایجاد شده قیمت گندم با نرخ سایر محصولات همخوانی داشته باشد چراکه ییمت گندم ضریبی از نرخ سایر محصولات است به طوریکه در تمام دنیا جو ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت گندم است، همچنین نرخ دانه های روغنی ۲ برابر قیمت گندم است.

آنجفی گفت: در حال حاضر وقتی قیمت جو با حذف ارز ترجیحی بالاتر از نرخ گندم است، این نگرانی وجود دارد که گندم تولیدی به سمت دامداری ها برود؛ بنابراین قیمت گندم در کمیته ها در حال بررسی است تا تولید گندم پایدار بماند و از طرفی تناسب با دیگر محصولات برهم زده نشود.