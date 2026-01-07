استان البرز این روزها با بازگشت آلاینده ها آسمانی غبار آلود را تجربه می کند که نفس ها را به شماره انداخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کیفیت هوا در برخی از شهرستان های استان البرز نه برای گروه های حساس از جمله کودکان ، افراد مسن، بیماران قلبی و تنفسی بلکه برای همه گروه ها ناسالم شده است.

اگرچه در هفته گذشته مردم استان البرز چند روزی رنگ آبی آسمان را دیدند اما با بازگشت آلاینده ها دوباره آسمان تیره شد.

با صدور هشدار سطح نارنجی به خاطر افزایش آلودگی هوا پایداری جوی در این مدت سبب بالا رفتن سطح آلودگی هوا خواهد شد.

بررسی نقشه های پیش یابی هوا بیانگرعمق وارونگی دمایی تا سطوح میانی و همچنین جهت وزش بادهای سطوح پایینی جو با جهت شرق و جنوب شرق به منطقه سبب افزایش غبار و ظرفیت انباشت آلاینده ها در شهرها ومناطق صنعتی استان البرزاست .

بر این اساس کمیته اضطرار آلودگی هوای استان البرز بنا بر نظر کارشناسی و میزان آلودگی هوا روز گذشته ۱۶ دی ماه و امروز چهارشنبه۱۷ دی ماه مدارس در تمامی مقاطع غیر حضوری و مهدکودک و پیش دبستانی ها را تعطیل کرد.

کاهش منابع آلاینده، تعطیلبچی کلیه فعالیت‌های عمرانی آلاینده و همچنین فعالیت‌هایی که موجب تشدید آلودگی هوا می‌شوند، از جمله معادن شن و ماسه و واحدهای آسفالت، تا اطلاع ثانوی از دیگر اقدامات برای کاهش آلودگی هوا در استان البرز بوده است.