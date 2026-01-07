دولت صنعا با خط قرمز خواندن سفر وزیر خارجه اسرائیل به سومالی لند، تاکید کرد هرگونه حضور اسرائیل در این منطقه هدف نظامی نیرو‌های مسلح خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر امور خارجه دولت نجات ملی در صنعا (انصارالله یمن)، سفر روز سه‌شنبه «گدعون ساعر»، وزیر امور خارجه رژیم تروریستی اسرائیل به شهر هرگیسا (مرکز اقلیم خودمختار سومالی لند «Somaliland») را به شدت محکوم کرد.

ابوراس با تاکید بر موضع ثابت یمن در حمایت از امنیت و ثبات سومالی، هشدار داد: «هرگونه حضور اسرائیل در اقلیم سومالی لند، به عنوان هدف نظامی مشروع برای نیرو‌های مسلح یمن تلقی خواهد شد.»

او در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی یمن (سبا) تصریح کرد: این سفر نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی است. این اقدام بخشی از نقشه صهیونیست‌ها برای ایجاد پایگاهی جهت فعالیت‌های خصمانه علیه کشور‌های منطقه و تهدیدی مستقیم برای امنیت دریای سرخ، خلیج عدن و دریانوردی بین‌المللی است.

معاون وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن در صنعا با «خط قرمز» خواندن حضور دشمن صهیونیستی در خاک سومالی، افزود: «اتحاد با این رژیم چیزی جز ننگ و خسران نخواهد داشت و به جای حل بحران‌های داخلی، آنها را پیچیده‌تر می‌کند.» او همچنین از کشور‌های حاشیه دریای سرخ و جهان اسلام خواست تا در برابر نقشه‌های آشکار صهیونیست‌ها که امنیت کل منطقه را هدف قرار داده، با قاطعیت بایستند.

روز گذشته حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور سومالی رژیم تروریستی اسرائیل را به تلاش برای ایجاد یک پایگاه نظامی در نزدیکی مناطق مشرف به خلیج عدن و دریای سرخ متهم کرد.

منبع: الشروق

