معاون اول قوه قضاییه، جهاد تبیین را یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز نظام اسلامی دانست و گفت: دشمنان انقلاب به‌دنبال تضعیف اعتماد عمومی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در گردهمایی بسیجیان قوه قضاییه و وزارت دادگستری با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی، با اشاره به تأکید‌های رهبر معظم انقلاب، افزود: دستگاه قضایی به‌دلیل جایگاه حساس خود در تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم، نقشی ویژه در عرصه جهاد تبیین دارد و بسیجیان قوه قضاییه و وزارت دادگستری باید با رفتار حرفه‌ای، اخلاق اسلامی و تبیین صحیح عملکردها، در خط مقدم این جهاد قرار گیرند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب درباره ایمان شهیدسلیمانی نیز فرمودند که ایمان ایشان به‌طور عملی در همه ابعاد زندگی‌اش نمایان بود. ایمان به خداوند و اعتقاد به وعده‌های الهی، موجب شد که حاج قاسم هیچ‌گاه از دشمن هراسی نداشته باشد. ایمان او نه‌تنها در بعد ذهنی، بلکه در عمل و رفتار روزمره‌اش نیز مشاهده می‌شد. این ایمان موجب شد که حاج قاسم در مواجهه با دشوارترین شرایط، همچنان بر اصول خود پایبند بماند.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: از نگاه رهبر انقلاب، شهید سلیمانی شخصیتی بود که با عمل خود حقیقت را تبیین می‌کرد و رفتار صادقانه و مجاهدت خالصانه او، مؤثرتر از هر بیان و تبلیغی در روشنگری افکار عمومی بود. شهید سلیمانی با عملکرد صادقانه و مجاهدت خستگی‌ناپذیر خود نشان داد که بهترین شیوه تبیین، خدمت بی‌منت به مردم و پایبندی عملی به ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی تأکید کرد: اگر اقدامات و خدمات دستگاه قضایی به‌درستی برای افکار عمومی تبیین نشود، دشمن با روایت‌سازی‌های نادرست، واقعیت‌ها را تحریف خواهد کرد؛ ازاین‌رو، جهاد تبیین مکمل اجرای عدالت است و باید به‌صورت هوشمندانه و مستمر دنبال شود.

خلیلی با بیان اینکه بسیجیان وزارت دادگستری در شرایط حساس کنونی کشور مسئولیتی مضاعف بر عهده دارند، خاطرنشان کرد: تبیین صحیح عملکرد‌ها و وظایف دستگاه قضایی، پاسخ‌گویی منطقی و مستند به شبهات، تقویت امید اجتماعی، رعایت اخلاق اداری، مردم‌داری و تلاش برای اجرای دقیق عدالت از مهم‌ترین وظایف بسیجیان در این مقطع زمانی است.

برخورد سخت و سنگین نظام قضایی با اغتشاشگران

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی که صف معترضین از اغتشاشگران جدا شده و کسانی که به عنوان مزدور و اجیر شده وارد میادین و خیابان‌ها می‌شوند تا با غارت و تخریب اموال عمومی به دشمنان این نظام کمک کنند، قطعا نظام قضایی با آنها سخت و سنگین برخورد خواهد کرد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: بسیجیان باید با حضور فعال، آگاهانه و هوشمندانه در فضای اجتماعی و رسانه‌ای، مانع از تحریف واقعیت‌ها شوند و اجازه ندهند روایت‌های نادرست دشمن بر افکار عمومی غلبه پیدا کند.

بسیج عزت و اقتدار نظام است

حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبدالهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در این گردهمایی با بیان اینکه بسیج عزت و اقتدار نظام، قوه قضاییه و ولایت فقیه است، گفت: بسیج شاخص تمدنی نظام اسلامی برای امنیت‌سازی است.

وی افزود: این جلسه در سالروز شهادت سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی، برگزار شده است. این جلسه در ماه رجب، ماه رحمت و مغفرت الهی برگزار می‌شود؛ ماهی که ویژه و متعلق به خود خداوند در عالم خلقت شناخته می‌شود. خداوند در آیات مختلف از خود تعریف نکرده است، مگر در جایی که فرموده است فتبارک الله احسن الخالقین که در آن از خلق انسان به عنوان جانشین خود در زمین یاد می‌کند.

عبداللهی اظهار کرد: خداوند ویژگی‌های انسان‌ها را به گونه‌ای تعریف کرده است که از جمله آنها عبودیت و بندگی خداوند است. شهید سلیمانی به‌خوبی این عبودیت را به عالم خلقت نشان داد و به عنوان نمونه‌ای از این ویژگی‌ها توانست در یک شب همه چیز را طی کرد و در مقام شاخص اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در عصر کنونی شناخته شود.

رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: شهید سلیمانی به تبعیت از پیامبر اسلام (ص) توانست تمدن اسلامی را در دنیای کنونی تجلی دهد و در برابر تمامی دنیای کفر، استکبار و شیطنت مقاومت کند.

وی به مقاومت مردم ایران در سال ۱۳۸۸ اشاره کرد و گفت: مردم متدین و مؤمن ایران با فداکاری‌های خود در برابر تمامی تهدیدات دشمنان، عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی را حفظ کردند. در آن زمان دشمنان منطقه‌ای و جهانی تمامی امکانات خود را به کار گرفتند تا به نظام جمهوری اسلامی ایران آسیب برسانند، اما مردم ایران با همبستگی و ایمان خود جریانی را به وجود آوردند که همچنان در تاریخ باقی‌مانده است. این جریان به‌ویژه در زمینه عزت و اقتدار ملت ایران ادامه پیدا کرد.

عبداللهی افزود: با اقتدار و عزتی که شهید سلیمانی برای مردم فراهم کرد و با امنیت عمومی که بسیج برای ملت ایران تأمین نمود، این حرکت همچنان ادامه خواهد داشت. ملت ایران امروز با قدرت و عزت خود در مقابل تمام دنیا ایستاده است و مقاومت را با پرچم اسلام، پرچم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و پرچم سبز مهدوی حفظ کرده است.

گردهمایی بسیجیان قوه قضاییه و وزارت دادگستری با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین علی عبدالهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، حمید صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه و سهراب‌علی شمخانی معاون حقوقی سپاه پاسداران برگزار شد.

