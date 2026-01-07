از سه کتاب تازه انتشار یافته که زندگی و آرمان های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را روایت میکند ، رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -  نشست «عصرانه کتاب و شعر علوی»زار شد با حضور جمعی از نویسندگان و شاعران برگزار شد و از سه کتاب تازه‌انتشار یافته با عناوین «اعتراف‌نامه»، «خاطرخواه» و «چینی شدی رفیق» رونمایی شد.

«حسن استدعایی» نویسنده جوان بیرجندی است که در سه اثر جدیدش به زندگی و آرمان‌های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را روایت کرد ه است.

استمرار برنامه‌های ترویج کتابخوانی نشست‌های کانون تخصصی کتاب خدمت رضوی به عنوان محفلی ادبی-مذهبی، با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی و پاسداشت ارزش‌های اسلامی و انقلابی برگزار می‌شود.

رونمایی از سه کتاب در بیرجند
