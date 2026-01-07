باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامرضا سرگزی به همراه احمدی نماینده ویژه رئیس سازمان دامپزشکی کشور با حضور در بازارچه مرزی میرجاوه از نزدیک روند واردات لاشههای گوشت قرمز، نحوه انجام کنترلهای بهداشتی، قرنطینهای و انطباق محمولهها با ضوابط دامپزشکی را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به نقش راهبردی مرز میرجاوه در تأمین بخشی از نیاز کشور به گوشت قرمز اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون، ۲ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۷۳۹ کیلوگرم گوشت گاو و گوساله تازه و منجمد از این مرز وارد کشور شده که تمامی محمولهها تحت نظارت مستمر و دقیق کارشناسان دامپزشکی قرار گرفتهاند.
احمدی نماینده ویژه رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز در این بازدید افزود: سلامت فرآوردههای خام دامی خط قرمز سازمان دامپزشکی است و هیچ محمولهای بدون تأیید نهایی بهداشتی و انجام آزمایشهای لازم وارد چرخه مصرف نمیشود.
نماینده ویژه رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین از بخشهای مختلف مرتبط با فرآیند واردات بازدید و بر ضرورت تداوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تسهیل تجارت سالم و ایمن تأکید کرد.