مدیرکل دامپزشکی استان از واردات بیش از ۲ میلیون و ۲۵۱ هزار کیلوگرم گوشت گاو و گوساله تازه و منجمد از طریق مرز رسمی میرجاوه خبر داد و بر تشدید نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی در مبادی ورودی کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامرضا سرگزی به همراه احمدی نماینده ویژه رئیس سازمان دامپزشکی کشور با حضور در بازارچه مرزی میرجاوه از نزدیک روند واردات لاشه‌های گوشت قرمز، نحوه انجام کنترل‌های بهداشتی، قرنطینه‌ای و انطباق محموله‌ها با ضوابط دامپزشکی را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به نقش راهبردی مرز میرجاوه در تأمین بخشی از نیاز کشور به گوشت قرمز اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون، ۲ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۷۳۹ کیلوگرم گوشت گاو و گوساله تازه و منجمد از این مرز وارد کشور شده که تمامی محموله‌ها تحت نظارت مستمر و دقیق کارشناسان دامپزشکی قرار گرفته‌اند.

احمدی نماینده ویژه رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز در این بازدید افزود: سلامت فرآورده‌های خام دامی خط قرمز سازمان دامپزشکی است و هیچ محموله‌ای بدون تأیید نهایی بهداشتی و انجام آزمایش‌های لازم وارد چرخه مصرف نمی‌شود.

نماینده ویژه رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین از بخش‌های مختلف مرتبط با فرآیند واردات بازدید و بر ضرورت تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل تجارت سالم و ایمن تأکید کرد.

 

