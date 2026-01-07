باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - اسلامی سرپرست معاونت بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ارسال روزانه بیش از ۴۳۶ هزار کیلوگرم گوشت مرغ به تهران خبر داد و گفت: علاوه بر پایتخت، بیش از ۱۱۴ هزار کیلوگرم مرغ آماده طبخ نیز به سایر استان‌ها ارسال شده است.

اوبا اعلام آمار دقیق ارسال گوشت مرغ در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴، بر نقش کلیدی استان مازندران در تأمین امنیت غذایی به‌ویژه در کلانشهر تهران تأکید کرد.

بر اساس گزارش انجمن کشتارگاه‌های استان مازندران و اداره کل دامپزشکی که وی ارائه داد، آمار ارسالی‌های روز گذشته به شرح زیر است:

· ارسال به تهران:

میزان گوشت مرغ ارسالی به میادین میوه و تره‌بار تهران: ۱۲۹ هزار و ۵۶۹ کیلوگرم

میزان گوشت مرغ ارسالی به فروشگاه‌های تهران:۹۶ هزار و ۵۵۲ کیلوگرم

جمع گوشت مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران:۲۲۶ هزارو ۱۱۴ کیلوگرم

علاوه بر این، ۹۵ هزار و ۷۰۰ قطعه مرغ زنده برای کشتار به تهران ارسال شده است.

مجموع وزن گوشت مرغ ارسالی به تهران (شامل آماده طبخ و ناشی از کشتار مرغ زنده):۴۳۶ هزار و ۶۵۴ کیلوگرم

· توزیع در داخل مازندران:

میزان گوشت مرغ توزیع‌شده در سطح استان مازندران (شامل قطعه‌بندی و محصولات شرکت کاله):۴۶۶ هزار و ۱۱ کیلوگرم

· ارسال به سایر استان‌ها:

میزان گوشت مرغ آماده طبخ ارسالی به سایر استان‌ها: ۱۱۴ هزار و ۶۴۵ کیلوگرم

میزان مرغ زنده ارسالی به سایر استان‌ها:۲۶ هزار و ۱۵۰ قطعه (شامل ۸ هزار و ۳۵۰ قطعه به سمنان و ۱۷ هزار و ۵۰۰ قطعه به گلستان)

اسلامی در ادامه گفت: علاوه بر آمار فوق، تأمین گوشت مرغ مورد نیاز استان مازندران از طریق استان‌های همجوار مانند گلستان و گیلان و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای «افق کوروش» نیز انجام می‌گیرد که این امر سبب تنوع در منابع تأمین و افزایش ضریب اطمینان در دسترسی مردم به این کالای اساسی شده است.

او با تقدیر از تلاش‌های همه دست‌اندرکاران زنجیره تولید، کشتار و توزیع مرغ در استان، اطمینان داد که با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و پایش مستمر بازار، تأمین گوشت مرغ مورد نیاز استان‌های تحت پوشش به‌ویژه در فصل‌های پرمصرف، با ثبات و آرامش کامل ادامه خواهد داشت.