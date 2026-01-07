باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «نبرد توانمندی‌های حیوانات» با گویندگی ۱نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

این مستند در گونه حیات وحش محصول استرالیا در سال ۲۰۲۰ قرار است از شبکه مستند سیما پخش شود.

مدیر دوبله این مستند داود نماینده و صدابردار آن علی شریفی است. داود نماینده صداپیشه‌ی این اثر بوده‌اند.

این مستند در ژانر حیات وحش ساخته شده است و به سلاح‌هایی که هر جانور برای شکار یا دفاع از خود دارد می‌پردازد.

مستند «نبرد توانمندی‌های حیوانات»، با زبان ساده و شواهد واقعی نشان می‌دهد چگونه هر حیوان با ویژگی‌های خاص خود در محیط‌زیستش بقا پیدا می‌کند. این نگاه علمی به همگان کمک می‌کند تا زیست‌بوم و راهکار‌های بقای جانوران در آن را بهتر درک کنند. فیلم‌برداری نزدیک از رفتار طبیعی حیوانات در محیط‌های گوناگون مانند جنگل، صحرا یا زیر آب، لحظات بصری فوق‌العاده‌ای خلق می‌کند که برای تماشاگر، هم جذاب و هم فراموش‌نشدنی است. این فیلم مستند نشان می‌دهد که نبرد برای بقا همیشه یک جنگ صِرف نیست، بلکه شامل همکاری، استراتژی و روابط پیچیده اکولوژیکی نیز هست، مثلاً در شکار گروهی دلفین‌ها یا استتار زیبای هشت‌پا. تماشای این فیلم مستند باعث می‌شود تماشاگر نسبت به ارزش‌های زیست‌محیطی و اهمیت حفظ تنوع زیستی حساس‌تر شود، زیرا می‌فهمد هر گونه در اکوسیستم نقشی مهم دارد. این اثر نه‌تنها برای دوستداران طبیعت بلکه برای مخاطبان عمومی مناسب است، چون اطلاعات علمی را به‌صورت جذاب و قابل‌فهم ارائه می‌دهد.

شبکه‌ی مستند، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روند‌های ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.

