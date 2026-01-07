قیمت مصوب مرغ به ۲۷۸ هزار تومان رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- اسدالهی مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی گفت: با اجرای این سیاست، قیمت نهاده‌های دامی در بستر سامانه بازارگاه بر مبنای ارز آزاد و به‌صورت روزانه و توافقی تعیین می‌شود که این موضوع موجب افزایش حدود چهاربرابری قیمت نهاده‌ها شده است.

وی افزود: در شرایط فعلی، مرغ نیز مشمول سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیست و قیمت آن بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا و متناسب با شرایط روز و مؤلفه‌های تولید تعیین می‌شود.

اسدالهی ادامه داد: با در نظر گرفتن وضعیت موجود و بر اساس آنالیزهای کارشناسی انجام‌شده، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ زنده در واحدهای مرغداری حدود ۱۸۷ هزار تومان برآورد می‌شود و قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف‌کننده در واحدهای صنفی به حدود ۲۷۸ هزار تومان می‌رسد.