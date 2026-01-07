مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: قیمت مصوب مرغ گوشتی به ۲۷۸ هزار تومان برای مصرف کننده رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- اسدالهی مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی گفت: با اجرای این سیاست، قیمت نهاده‌های دامی در بستر سامانه بازارگاه بر مبنای ارز آزاد و به‌صورت روزانه و توافقی تعیین می‌شود که این موضوع موجب افزایش حدود چهاربرابری قیمت نهاده‌ها شده است.

وی افزود: در شرایط فعلی، مرغ نیز مشمول سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیست و قیمت آن بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا و متناسب با شرایط روز و مؤلفه‌های تولید تعیین می‌شود.

اسدالهی ادامه داد: با در نظر گرفتن وضعیت موجود و بر اساس آنالیزهای کارشناسی انجام‌شده، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ زنده در واحدهای مرغداری حدود ۱۸۷ هزار تومان برآورد می‌شود و قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف‌کننده در واحدهای صنفی به حدود ۲۷۸ هزار تومان می‌رسد.

 

 

برچسب ها: قیمت مرغ ، مرغ
خبرهای مرتبط
شرط تنظیم بازار کالا‌های اساسی چیست؟
نگرانی برای تامین مرغ ایام ماه رمضان و نوروز نداریم/ارز ترجیحی گندم حذف نشده است
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نقش پررنگ اصناف در برقراری آرامش و ثبات اقتصادی در کشور
جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک
چرا کالابرگ یک میلیون تومانی بسیار کارآمدتر از نظام ارز چندنرخی است؟
تخصیص ارز به جای واردات خودرو به واردات بنزین اختصاص یافته است+ فیلم
شرط تنظیم بازار کالا‌های اساسی چیست؟
سقف گواهی‌های صرفه‌جویی برق افزایش پیدا کرد/ توسعه طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
واریز سود سهام عدالت از عصر امروز+ فیلم
اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بعد از حذف ارز ترجیحی در حال بررسی است+ فیلم
۷۵ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
قیمت مصوب مرغ به ۲۷۸ هزار تومان رسید
آخرین اخبار
واریز سود سهام عدالت از عصر امروز+ فیلم
توقیف ۱۶۰۰ دستگاه ترازوی دیجیتالی و باسکول غیر استاندارد
قیمت مصوب مرغ به ۲۷۸ هزار تومان رسید
اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بعد از حذف ارز ترجیحی در حال بررسی است+ فیلم
۷۵ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
شرط تنظیم بازار کالا‌های اساسی چیست؟
چرا کالابرگ یک میلیون تومانی بسیار کارآمدتر از نظام ارز چندنرخی است؟
تخصیص ارز به جای واردات خودرو به واردات بنزین اختصاص یافته است+ فیلم
جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک
سقف گواهی‌های صرفه‌جویی برق افزایش پیدا کرد/ توسعه طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
نقش پررنگ اصناف در برقراری آرامش و ثبات اقتصادی در کشور
وزیر جهاد کشاورزی: کالابرگ افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران می‌کند + فیلم
ارز ترجیحی ضد تولید بود/ با اصلاح روش، یارانه ۷۰۰ همتی به دست مردم می‌رسد
آلودگی هوا تا پایان هفته مهمان کلان شهر‌ها خواهد بود
شفافیت بازار برق با کاهش خرید و فروش دولتی محقق می‌شود
ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مدیران بر اساس برنامه عملیاتی انجام خواهد شد
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی منصوب شد
آمادگی کامل اتاق‌های سه‌گانه برای همراهی با دولت در ساماندهی پایدار چالش‌های اقتصادی
۳۰ میلیون دلار مازادِ عرضه، در اولین روز کاری بازار یکپارچه ارزی
حفظ سرمایه دامی و افزایش بهره‌وری اولویت اصلی کشور است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۶ دی ماه
مقررارت جدید خرید و فروش ارز به زودی ابلاغ می‌شود
کمبودی در عرضه روغن نداریم/ توزیع ۱۱۰۰ تن روغن در سطح کشور +فیلم
تک‌نرخی شدن ارز؛ کلید اصلاحات اقتصادی و ضرورت حمایت از دهک‌های پایین
نصب ۱۴۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق استان تهران+ فیلم
صادرات تخم مرغ از سرگرفته شد
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید+ فیلم
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با استفاده از بخاری های راندمان بالا
پرداخت یارانه نقدی یا کالایی ضرورتی برای اصلاح ساختار معیوب اقتصاد
۲۱ کشتی کالای اساسی در بندر چابهار تخلیه شد