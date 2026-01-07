باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاسم فدوی گفت: بازرسان استاندارد در بازرسی‌های خود از واحد‌های تولیدی انواع وسایل توزین و سنجش، دو برند ترازوی غیراستاندارد به نام‌های وزین و camry را در یک واحد تولیدی در محدوده رباط کریم، شناسایی و توقیف کردند.

وی با اشاره بر اینکه ترازو‌های توقیف شده شامل ظرفیت‌های ۲۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم بوده است، توضیح داد: وسایل توزین مانند ترازو‌ها و باسکول‌ها شامل استاندارد اجباری‌اند و تولید این فراورده باید با مجوز استاندارد صورت گیرد؛ از سوی دیگر، وسایل توزین در واحد‌های صنفی نیز باید برای تایید صحت عملکردشان دارای برچسب تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران باشند تا خریداران به دقت این وسایل اطمینان پیدا کنند.

بازرسان استاندارد یک بار در سال از همه وسایل توزین در واحد‌های صنفی بازرسی می‌کنند و در صورت صحت عملکرد آن، برچسب تاییدیه استاندارد بر روی آنها نصب می‌کنند.

از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۳۰ هزار مورد آزمون تصدیق صحت عملکرد از وسایل توزین واحد‌های صنفی استان، توسط بازرسان استاندارد انجام شده‌است.