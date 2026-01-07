مدیرکل استاندارد استان تهران با تاکید بر اجباری بودن استاندارد ترازو‌ها و باسکول‌های الکترونیکی، از توقیف یک‌هزار و ۶۰۰ دستگاه ترازوی دیجیتالی و باسکول مکانیکی غیراستاندارد، در هفته گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاسم فدوی گفت: بازرسان استاندارد در بازرسی‌های خود از واحد‌های تولیدی انواع وسایل توزین و سنجش، دو برند ترازوی غیراستاندارد به نام‌های وزین و camry را در یک واحد تولیدی در محدوده رباط کریم، شناسایی و توقیف کردند.

وی با اشاره بر اینکه ترازو‌های توقیف شده شامل ظرفیت‌های ۲۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم بوده است، توضیح داد: وسایل توزین مانند ترازو‌ها و باسکول‌ها شامل استاندارد اجباری‌اند و تولید این فراورده باید با مجوز استاندارد صورت گیرد؛ از سوی دیگر، وسایل توزین در واحد‌های صنفی نیز باید برای تایید صحت عملکردشان دارای برچسب تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران باشند تا خریداران به دقت این وسایل اطمینان پیدا کنند.

بازرسان استاندارد یک بار در سال از همه وسایل توزین در واحد‌های صنفی بازرسی می‌کنند و در صورت صحت عملکرد آن، برچسب تاییدیه استاندارد بر روی آنها نصب می‌کنند.

از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۳۰ هزار مورد آزمون تصدیق صحت عملکرد از وسایل توزین واحد‌های صنفی استان، توسط بازرسان استاندارد انجام شده‌است.

برچسب ها: استاندارد ، دستگاه دیجیتال
خبرهای مرتبط
ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور
شرط تنظیم بازار کالا‌های اساسی چیست؟
حفظ سرمایه دامی و افزایش بهره‌وری اولویت اصلی کشور است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نقش پررنگ اصناف در برقراری آرامش و ثبات اقتصادی در کشور
جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک
چرا کالابرگ یک میلیون تومانی بسیار کارآمدتر از نظام ارز چندنرخی است؟
تخصیص ارز به جای واردات خودرو به واردات بنزین اختصاص یافته است+ فیلم
شرط تنظیم بازار کالا‌های اساسی چیست؟
سقف گواهی‌های صرفه‌جویی برق افزایش پیدا کرد/ توسعه طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
واریز سود سهام عدالت از عصر امروز+ فیلم
اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بعد از حذف ارز ترجیحی در حال بررسی است+ فیلم
۷۵ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
قیمت مصوب مرغ به ۲۷۸ هزار تومان رسید
آخرین اخبار
واریز سود سهام عدالت از عصر امروز+ فیلم
توقیف ۱۶۰۰ دستگاه ترازوی دیجیتالی و باسکول غیر استاندارد
قیمت مصوب مرغ به ۲۷۸ هزار تومان رسید
اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بعد از حذف ارز ترجیحی در حال بررسی است+ فیلم
۷۵ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
شرط تنظیم بازار کالا‌های اساسی چیست؟
چرا کالابرگ یک میلیون تومانی بسیار کارآمدتر از نظام ارز چندنرخی است؟
تخصیص ارز به جای واردات خودرو به واردات بنزین اختصاص یافته است+ فیلم
جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک
سقف گواهی‌های صرفه‌جویی برق افزایش پیدا کرد/ توسعه طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
نقش پررنگ اصناف در برقراری آرامش و ثبات اقتصادی در کشور
وزیر جهاد کشاورزی: کالابرگ افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران می‌کند + فیلم
ارز ترجیحی ضد تولید بود/ با اصلاح روش، یارانه ۷۰۰ همتی به دست مردم می‌رسد
آلودگی هوا تا پایان هفته مهمان کلان شهر‌ها خواهد بود
شفافیت بازار برق با کاهش خرید و فروش دولتی محقق می‌شود
ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مدیران بر اساس برنامه عملیاتی انجام خواهد شد
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی منصوب شد
آمادگی کامل اتاق‌های سه‌گانه برای همراهی با دولت در ساماندهی پایدار چالش‌های اقتصادی
۳۰ میلیون دلار مازادِ عرضه، در اولین روز کاری بازار یکپارچه ارزی
حفظ سرمایه دامی و افزایش بهره‌وری اولویت اصلی کشور است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۶ دی ماه
مقررارت جدید خرید و فروش ارز به زودی ابلاغ می‌شود
کمبودی در عرضه روغن نداریم/ توزیع ۱۱۰۰ تن روغن در سطح کشور +فیلم
تک‌نرخی شدن ارز؛ کلید اصلاحات اقتصادی و ضرورت حمایت از دهک‌های پایین
نصب ۱۴۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق استان تهران+ فیلم
صادرات تخم مرغ از سرگرفته شد
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید+ فیلم
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با استفاده از بخاری های راندمان بالا
پرداخت یارانه نقدی یا کالایی ضرورتی برای اصلاح ساختار معیوب اقتصاد
۲۱ کشتی کالای اساسی در بندر چابهار تخلیه شد