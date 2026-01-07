باشگاه خبرنگاران جوان - ازغد از روستاهای بکر و دیدنی شهر طرقبه در استان خراسان رضوی است که در دامنه رشته کوه بینالود واقع شده و در فاصله ۵۸ کیلومتری شهرستان مشهد واقع شده است. ساخت خانهها به صورت پلکانی بوده به طوری که این روستا برای شما تداعی کننده ماسوله خواهد بود. این روستا به واسطه درهها و کوههای فراوانش یکی از نقاط مورد علاقه کوهنوردان میباشد. هم اکنون که روزهای زیبای فصل زمستان را سپری میکنیم؛ این روستا چهره زیبایی به خود گرفته و رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: یونس فضائلی - خراسان رضوی
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.