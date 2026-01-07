سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع حادثه گازگرفتگی در یک کارگاه رنگ‌کاری در محدوده یافت‌آباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- جلال ملکی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۹:۱۳ دقیقه صبح امروز یک مورد حادثه گازگرفتگی در محدوده یافت‌آباد، میدان سروستان، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله یک ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: محل حادثه یک کارگاه رنگ‌کاری به مساحت حدود ۲۰۰ متر بود که در گوشه‌ای از آن، اتاقکی کوچک به مساحت تقریبی پنج تا شش متر برای استراحت کارگران در نظر گرفته شده بود. پیش از رسیدن نیرو‌های آتش‌نشانی، یکی از افرادی که احتمالاً از کارکنان یا مرتبط با کارگاه بوده، متوجه وضعیت غیرعادی افراد داخل اتاق شده و با باز کردن در، با چند نفر در حالت بی‌حالی و دارای علائم مسمومیت مواجه می‌شود.

ملکی ادامه داد: این فرد بلافاصله با آتش‌نشانی و اورژانس تماس گرفته و افراد را از فضای آلوده خارج می‌کند. زمانی که همکاران ما به محل رسیدند، افراد از اتاق خارج شده بودند و علائم مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در آنها کاملاً مشهود بود، اما خوشبختانه با اقدامات به موقع عوامل اورژانس، تلفات جانی نداشتیم و پس از ایمن‌سازی محل، مصدومان تحویل عوامل اورژانس شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به بررسی‌های انجام شده در محل گفت: بررسی‌های فرماندهی عملیات نشان داد که از یک اجاق خوراک‌پزی به عنوان وسیله گرمایشی استفاده شده بود؛ اجاقی به کپسول گاز مایع متصل بوده و روی آن یک پیت حلبی قرار داده شده بود. همچنین تمام در‌ها و پنجره‌ها بسته بوده که این موضوع باعث کاهش شدید اکسیژن و انتشار گاز مونوکسیدکربن در فضای کوچک اتاق شده است.

وی تأکید کرد: خوشبختانه اقدام سریع آن فرد و باز کردن در، مانع از بروز حادثه‌ای بسیار تلخ‌تر شد؛ چرا که اگر این اقدام با تأخیر انجام می‌شد، احتمالاً با تلفات جانی روبه‌رو بودیم.

ملکی با بیان اینکه کارگاه‌ها یکی از معضلات ایمنی در فصل سرما هستند، خاطرنشان کرد: متأسفانه در بسیاری از کارگاه‌ها اصول ایمنی رعایت نمی‌شود و بار‌ها مشاهده کرده‌ایم که از اجاق خوراک‌پزی هم برای گرم‌کردن محیط و هم برای تهیه غذا استفاده می‌شود؛ در حالی که این وسایل به هیچ عنوان برای گرمایش مناسب نیستند.

وی افزود: در محیط‌هایی که در طول روز در و پنجره‌ها باز و بسته می‌شوند، ممکن است خطر کمتر باشد، اما اگر شب هنگام افراد در چنین فضا‌های کوچکی بخوابند، در‌ها و پنجره‌ها را ببندند و شعله روشن باقی بماند، قطعاً با خطر جدی گازگرفتگی مواجه خواهند شد؛ به ویژه در اتاق‌هایی با مساحت ۱۰ تا ۱۵ متر یا حتی کوچک‌تر، مانند این مورد که فضای استراحت بیش از پنج تا شش متر نبود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در پایان از مالکان کارگاه‌ها درخواست کرد: خواهش می‌کنم مالکان محترم نظارت دقیق‌تری بر شرایط استراحت کارگران، به ویژه در شب، داشته باشند و حتماً وسایل گرمایشی ایمن برای آنها فراهم کنند. تلفات جانی حتی برای یک نفر به هیچ عنوان قابل جبران نیست و پشیمانی بعد از حادثه فایده‌ای ندارد. لطفاً پیش از آنکه اتفاق ناگواری رخ دهد، اقدامات ایمنی لازم را انجام دهید.

برچسب ها: گارگرفتگی ، آتش نشانی
خبرهای مرتبط
چند نکته درباره استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد
آتش‌سوزی در یک رستوران در فرحزاد/ توصیه آتش‌نشانی با سرد شدن هوا
گاز گرفتگی مجتمع مسکونی در لویزان تهران ۱۰ نفر مسموم شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نیروی عملیاتی موساد در ایران اعدام شد/ علی اردستانی مهره‌ای با دسترسی به اطلاعات حساس
آغاز خرید کالابرگی مشمولین دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از امروز
رادان: با طراحان، بازنشردهندگان و مجریان اغتشاش برخورد می‌شود
کلاهبرداری با ترفند استخدام منشی
رئیس قوه‌قضاییه: محاکمه و مجازات سریع اغتشاشگران، در دستور کار قرار دارد
محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های کشور از ۱۷ تا ۲۰ دی
باغ‌راه حضرت زهرا(س) میزبان شهروندان در جشن رنگ‌ها و ریشه‌ها
هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفت
۸۰۸ هزار جریمه برای استفاده از تلفن همراه حین رانندگی
اعلام شرایط پذیرش ایرانیان مقیم خارج از کشور در حج ۱۴۰۵
آخرین اخبار
نجات چند کارگر از گازگرفتگی در کارگاه رنگ‌کاری یافت‌آباد
هشدار نسبت به بحران جمعیت/ ایران در آستانه سالمندی
دشمن به‌دنبال تضعیف اعتماد عمومی است
۱۹۰ هزار زندانی طی سه دهه فعالیت ستاد دیه آزاد شده‌اند
کلاهبرداری با ترفند استخدام منشی
۸۰۸ هزار جریمه برای استفاده از تلفن همراه حین رانندگی
مشارکت شهرداری تهران در طرح ۲۰۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی دولت
رادان: با طراحان، بازنشردهندگان و مجریان اغتشاش برخورد می‌شود
اعلام شرایط پذیرش ایرانیان مقیم خارج از کشور در حج ۱۴۰۵
رئیس قوه‌قضاییه: محاکمه و مجازات سریع اغتشاشگران، در دستور کار قرار دارد
آغاز خرید کالابرگی مشمولین دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از امروز
محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های کشور از ۱۷ تا ۲۰ دی
باغ‌راه حضرت زهرا(س) میزبان شهروندان در جشن رنگ‌ها و ریشه‌ها
هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفت
نیروی عملیاتی موساد در ایران اعدام شد/ علی اردستانی مهره‌ای با دسترسی به اطلاعات حساس
فرهنگ‌سازی، کلید اصلی کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی است
۱۲ درصد جمعیت کشور را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند/ ایران وارد مرحله سالمندی شده است
برگزاری مراسم روز ملی مددکار با حضور مهمانان بین‌المللی/ تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی در سلامت جامعه
بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت اقدام نظامی و مداخله‌جویانه آمریکا علیه ونزوئلا
اولیای دم «امیرمحمد خالقی» از قصاص قاتل فرزند خود گذشت کردند
تسریع در تکمیل آزادراه شوشتری
تأکید رئیس دیوان عالی کشور بر تفکیک معترضان واقعی از اغتشاشگران
خرید کالابرگی دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از ۱۷ دی
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری سایبری همزمان با واریز کالابرگ ۴ میلیونی
۳۵۰۰ پرونده ارزی در انتظار اجرای سریع احکام است
اژه‌ای: برخورد قاطع و بدون مماشات با تخلفات بازار کالا و ارز ضروری است
سردار رادان: همه مخلان امنیت دستگیر و مجازات می‌شوند
امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر قهرمانان گمنام خدمت به مردم هستند
امدادگران هلال‌احمر مایه آرامش مردم در بحران‌ها هستند
مرگ برخی پرندگان مهاجر در راه «تهران»