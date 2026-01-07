باشگاه خبرنگاران جوان- جلال ملکی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۹:۱۳ دقیقه صبح امروز یک مورد حادثه گازگرفتگی در محدوده یافتآباد، میدان سروستان، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله یک ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: محل حادثه یک کارگاه رنگکاری به مساحت حدود ۲۰۰ متر بود که در گوشهای از آن، اتاقکی کوچک به مساحت تقریبی پنج تا شش متر برای استراحت کارگران در نظر گرفته شده بود. پیش از رسیدن نیروهای آتشنشانی، یکی از افرادی که احتمالاً از کارکنان یا مرتبط با کارگاه بوده، متوجه وضعیت غیرعادی افراد داخل اتاق شده و با باز کردن در، با چند نفر در حالت بیحالی و دارای علائم مسمومیت مواجه میشود.
ملکی ادامه داد: این فرد بلافاصله با آتشنشانی و اورژانس تماس گرفته و افراد را از فضای آلوده خارج میکند. زمانی که همکاران ما به محل رسیدند، افراد از اتاق خارج شده بودند و علائم مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در آنها کاملاً مشهود بود، اما خوشبختانه با اقدامات به موقع عوامل اورژانس، تلفات جانی نداشتیم و پس از ایمنسازی محل، مصدومان تحویل عوامل اورژانس شدند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران با اشاره به بررسیهای انجام شده در محل گفت: بررسیهای فرماندهی عملیات نشان داد که از یک اجاق خوراکپزی به عنوان وسیله گرمایشی استفاده شده بود؛ اجاقی به کپسول گاز مایع متصل بوده و روی آن یک پیت حلبی قرار داده شده بود. همچنین تمام درها و پنجرهها بسته بوده که این موضوع باعث کاهش شدید اکسیژن و انتشار گاز مونوکسیدکربن در فضای کوچک اتاق شده است.
وی تأکید کرد: خوشبختانه اقدام سریع آن فرد و باز کردن در، مانع از بروز حادثهای بسیار تلختر شد؛ چرا که اگر این اقدام با تأخیر انجام میشد، احتمالاً با تلفات جانی روبهرو بودیم.
ملکی با بیان اینکه کارگاهها یکی از معضلات ایمنی در فصل سرما هستند، خاطرنشان کرد: متأسفانه در بسیاری از کارگاهها اصول ایمنی رعایت نمیشود و بارها مشاهده کردهایم که از اجاق خوراکپزی هم برای گرمکردن محیط و هم برای تهیه غذا استفاده میشود؛ در حالی که این وسایل به هیچ عنوان برای گرمایش مناسب نیستند.
وی افزود: در محیطهایی که در طول روز در و پنجرهها باز و بسته میشوند، ممکن است خطر کمتر باشد، اما اگر شب هنگام افراد در چنین فضاهای کوچکی بخوابند، درها و پنجرهها را ببندند و شعله روشن باقی بماند، قطعاً با خطر جدی گازگرفتگی مواجه خواهند شد؛ به ویژه در اتاقهایی با مساحت ۱۰ تا ۱۵ متر یا حتی کوچکتر، مانند این مورد که فضای استراحت بیش از پنج تا شش متر نبود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران در پایان از مالکان کارگاهها درخواست کرد: خواهش میکنم مالکان محترم نظارت دقیقتری بر شرایط استراحت کارگران، به ویژه در شب، داشته باشند و حتماً وسایل گرمایشی ایمن برای آنها فراهم کنند. تلفات جانی حتی برای یک نفر به هیچ عنوان قابل جبران نیست و پشیمانی بعد از حادثه فایدهای ندارد. لطفاً پیش از آنکه اتفاق ناگواری رخ دهد، اقدامات ایمنی لازم را انجام دهید.