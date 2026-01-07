«ارزشیابی دروس ابتدایی» بازنگری شد

باشگاه خبرنگاران جوان - این بازنگری با هدف تبیین استاندارد‌ها و شیوه‌های ارزشیابی، تسهیل برنامه‌ریزی درسی، پشتیبانی از طراحی آزمون‌های نهایی منطبق با اهداف آموزشی و یادگیری همچنین ایجاد وحدت رویه در فرآیند سنجش انجام شده و برای بهره‌برداری دانش‌آموزان، دبیران، مدیران و طراحان آزمون‌های نهایی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴در دسترس قرار گرفته است.

همچنین بارم‌بندی، کارنامه و جدول اهداف و نشانه‌های تحقق دروس پایه ششم ابتدایی و بارم‌بندی دروس دوره اول متوسطه برای آزمون‌های خرداد و شهریور ۱۴۰۵به‌روزرسانی شده و به‌منظور استفاده دانش‌آموزان و همکاران آموزشی به‌صورت فایل پیوست قابل دسترسی است.

براساس این گزارش، مخاطبان علاوه بر فایل‌های پیوست، می‌توانند با مراجعه به پرتال رسمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به نشانی www.oerp.ir و ورود به بخش «برنامه درسی» و سپس «راهنمای عمل ارزشیابی»، به فایل‌های موردنظر دسترسی پیدا کنند.

برای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با نحوه ارزشیابی از دروس، فرایند طراحی، تصحیح و اجرای آن، «راهنمای عمل ارزشیابی و بارم‌بندی» تدوین شده است. در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در پایه‌های تحصیلی یازدهم و دوازدهم از دوره دوم متوسطه نظری، آزمون نهایی برگزار می‌شود.

این راهنما و جداول بارم‌بندی با مشارکت جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است تا با ارائه رهنمود‌های لازم، آمادگی دانش‌آموزان را برای شرکت در ارزشیابی‌ها بیفزاید.

منبع: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی