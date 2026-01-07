فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم از دستگیری شکارچیان پیش از شروع به شکار در منطقه حفاظت شده پلنگ دره قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -محمدرضا عابدی مقدم گفت: محیط بانان منطقه حفاظت شده پلنگ دره در هنگام گشت و پایش، متوجه حضور دو شکارچی در این منطقه شده و بلافاصله با رعایت شرایط ایمنی به آنها نزدیک می‌شوند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم با بیان اینکه خوشبختانه این شکارچیان پیش از شروع به شکار در منطقه دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: از این متخلفان زیست محیطی، یک عدد سلاح گلوله زنی به همراه تجهیزات و ادوات شکار کشف و ضبط شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به حضور شبانه روزی محیط بانان در مناطق و زیستگاه‌های طبیعی استان، تصریح کرد: هرگونه شکار و صید جانوران وحشی جرم بوده و با متخلفان قاطعانه برخورد می‌شود.

منبع:محیط زیست قم