فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم از دستگیری شکارچیان پیش از شروع به شکار در منطقه حفاظت شده پلنگ دره قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -محمدرضا عابدی مقدم گفت: محیط بانان منطقه حفاظت شده پلنگ دره در هنگام گشت و پایش، متوجه حضور دو شکارچی در این منطقه شده و بلافاصله با رعایت شرایط ایمنی به آنها نزدیک می‌شوند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم  با بیان اینکه خوشبختانه این شکارچیان پیش از شروع به شکار در منطقه دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: از این متخلفان زیست محیطی، یک عدد سلاح گلوله زنی به همراه تجهیزات و ادوات شکار کشف و ضبط شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به حضور شبانه روزی محیط بانان در مناطق و زیستگاه‌های طبیعی استان، تصریح کرد: هرگونه شکار و صید جانوران وحشی جرم بوده و با متخلفان قاطعانه برخورد می‌شود.

منبع:محیط زیست قم 

برچسب ها: محیط زیست ، دستگیری شکارچیان
خبرهای مرتبط
کشف تله ۱۰۰ متری زنده گیری گونه رو به انقراض در دشت مسیله
تداوم آلودگی هوای قم/ هشدار برای خودمراقبتی
قم همچنان هوا ندارد
نهال‌های بی‌هویت؛ هزینه‌های سنگین کاشت گونه‌های غیربومی در استان قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
حل مشکلات مردم با عقلانیت و تدبیر امکان‌پذیر است
پلمب مرکز غیرمجاز پوست و لیزر به دستور مراجع قانونی در قم
پایان رقابت‌های قهرمانی والیبال نشسته کشور در قم
دستگیری شکارچیان در منطقه حفاظت شده پلنگ دره قم
مشکلات اقتصادی، ملت را از نظام جدا نخواهد کرد
بخشودگی جرائم برای مؤدیان منصرف از فرآیند اعتراض مالیاتی در قم