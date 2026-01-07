باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مهدی حاجیوند، دستیار و مشاور ویژه امور سهام عدالت رئیس سازمان بورس، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از واریز سود سال مالی ۱۴۰۳ شرکتهای شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت خبر داد و گفت: این سود در دو مرحله واریز خواهد شد. مرحله اول شامل ۱۴۰۳ است، به این معنا که امروز مرحله اول سود سال مالی ۱۴۰۳ شرکتهای سرمایهگذاری و همچنین ۴۹ شرکتی که بخشی از سهام آنها در قالب سهام عدالت به مردم اختصاص یافته، واریز میشود. همچنین، باقیمانده سود سال مالی ۱۴۰۲ شرکتهای سرمایهپذیر نیز در این مرحله لحاظ خواهد شد.
او افزود: این سود به شماره شبا بانکی که اعلام شده واریز خواهد شد. زمان مرحله دوم واریز، منوط به این است که شرکتها باقیمانده سود را پرداخت کنند. امیدواریم که شرکتها به زودی این باقیمانده را پرداخت کنند و دو مرحله پرداخت سود سال مالی ۱۴۰۳ تکمیل شود.
حاجیوند در خصوص مبلغ مرحله دوم نیز تصریح کرد: جزئیات مبلغ مرحله دوم هنوز مشخص نیست و آمار دقیقی در این زمینه ندارم. دو مرحله بودن پرداخت، منوط به همکاری شرکتهای سرمایهپذیر است که امیدواریم این اتفاق بیفتد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که افرادی که سود آنها واریز نمیشود، به دلیل مشکلات موجود، سودشان محفوظ میماند و به دورههای بعد منتقل خواهد شد سهامداران عدالت میتوانند هر لحظه که اراده کنند، به سامانه سجام مراجعه و شماره سهام عدالت خود را ویرایش کنند تا در اولین فرصتی که مرحله دوم پرداخت صورت گیرد، وارد شود.
در ادامه، حاجیوند درباره سود سهام عدالت وراث متوفی نیز توضیح داد: واریز این سود منوط به این است که وراث نیز در سامانه سجام ثبتنام کرده باشند. در کل معمولاً ۴۸ ساعت طول میکشد تا فرآیند واریز سود سهام عدالت با توجه به تعداد سهامداران عدالت انجام شود.
او همچنین آمارهای مربوط به سود سهام عدالت را ارائه داد و گفت: سود سهام عدالت برای افرادی با سبد ۵۳۲ هزار تومان، ۶۰۷ هزار تومان و برای آنهایی که سهام عدالت یک میلیون تومانی دارند، یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان خواهد بود.