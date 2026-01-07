دستیار و مشاور ویژه امور سهام عدالت رئیس سازمان بورس گفت: سود سهام عدالت برای افرادی با سبد ۵۳۲ هزار تومان، ۶۰۷ هزار تومان و برای آنهایی که سهام عدالت یک میلیون تومانی دارند، یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی حاجی‌وند، دستیار و مشاور ویژه امور سهام عدالت رئیس سازمان بورس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از واریز سود سال مالی ۱۴۰۳ شرکت‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت خبر داد و گفت: این سود در دو مرحله واریز خواهد شد. مرحله اول شامل ۱۴۰۳ است، به این معنا که امروز مرحله اول سود سال مالی ۱۴۰۳ شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ۴۹ شرکتی که بخشی از سهام آنها در قالب سهام عدالت به مردم اختصاص یافته، واریز می‌شود. همچنین، باقی‌مانده سود سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز در این مرحله لحاظ خواهد شد.

او افزود: این سود به شماره شبا بانکی که اعلام شده واریز خواهد شد. زمان مرحله دوم واریز، منوط به این است که شرکت‌ها باقی‌مانده سود را پرداخت کنند. امیدواریم که شرکت‌ها به زودی این باقی‌مانده را پرداخت کنند و دو مرحله پرداخت سود سال مالی ۱۴۰۳ تکمیل شود.

حاجی‌وند در خصوص مبلغ مرحله دوم نیز تصریح کرد: جزئیات مبلغ مرحله دوم هنوز مشخص نیست و آمار دقیقی در این زمینه ندارم. دو مرحله بودن پرداخت، منوط به همکاری شرکت‌های سرمایه‌پذیر است که امیدواریم این اتفاق بیفتد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که افرادی که سود آنها واریز نمی‌شود، به دلیل مشکلات موجود، سودشان محفوظ می‌ماند و به دوره‌های بعد منتقل خواهد شد سهامداران عدالت می‌توانند هر لحظه که اراده کنند، به سامانه سجام مراجعه و شماره سهام عدالت خود را ویرایش کنند تا در اولین فرصتی که مرحله دوم پرداخت صورت گیرد، وارد شود.

در ادامه، حاجی‌وند درباره سود سهام عدالت وراث متوفی نیز توضیح داد: واریز این سود منوط به این است که وراث نیز در سامانه سجام ثبت‌نام کرده باشند. در کل معمولاً ۴۸ ساعت طول می‌کشد تا فرآیند واریز سود سهام عدالت  با توجه به تعداد سهامداران عدالت انجام شود.

او همچنین آمار‌های مربوط به سود سهام عدالت را ارائه داد و گفت: سود سهام عدالت برای افرادی با سبد ۵۳۲ هزار تومان، ۶۰۷ هزار تومان و برای آنهایی که سهام عدالت یک میلیون تومانی دارند، یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان خواهد بود.

برچسب ها: سود سهام عدالت ، سهام عدالت
خبرهای مرتبط
واریز سود سهام عدالت از عصر امروز+ فیلم
واریز سود سهام عدالت تا عید مبعث
فرصت ۲۴ ساعته برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نقش پررنگ اصناف در برقراری آرامش و ثبات اقتصادی در کشور
جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک
چرا کالابرگ یک میلیون تومانی بسیار کارآمدتر از نظام ارز چندنرخی است؟
تخصیص ارز به جای واردات خودرو به واردات بنزین اختصاص یافته است+ فیلم
شرط تنظیم بازار کالا‌های اساسی چیست؟
سقف گواهی‌های صرفه‌جویی برق افزایش پیدا کرد/ توسعه طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
واریز سود سهام عدالت از عصر امروز+ فیلم
اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بعد از حذف ارز ترجیحی در حال بررسی است+ فیلم
۷۵ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
قیمت مصوب مرغ به ۲۷۸ هزار تومان رسید
آخرین اخبار
واریز سود سهام عدالت از عصر امروز+ فیلم
توقیف ۱۶۰۰ دستگاه ترازوی دیجیتالی و باسکول غیر استاندارد
قیمت مصوب مرغ به ۲۷۸ هزار تومان رسید
اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بعد از حذف ارز ترجیحی در حال بررسی است+ فیلم
۷۵ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
شرط تنظیم بازار کالا‌های اساسی چیست؟
چرا کالابرگ یک میلیون تومانی بسیار کارآمدتر از نظام ارز چندنرخی است؟
تخصیص ارز به جای واردات خودرو به واردات بنزین اختصاص یافته است+ فیلم
جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک
سقف گواهی‌های صرفه‌جویی برق افزایش پیدا کرد/ توسعه طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
نقش پررنگ اصناف در برقراری آرامش و ثبات اقتصادی در کشور
وزیر جهاد کشاورزی: کالابرگ افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران می‌کند + فیلم
ارز ترجیحی ضد تولید بود/ با اصلاح روش، یارانه ۷۰۰ همتی به دست مردم می‌رسد
آلودگی هوا تا پایان هفته مهمان کلان شهر‌ها خواهد بود
شفافیت بازار برق با کاهش خرید و فروش دولتی محقق می‌شود
ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مدیران بر اساس برنامه عملیاتی انجام خواهد شد
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی منصوب شد
آمادگی کامل اتاق‌های سه‌گانه برای همراهی با دولت در ساماندهی پایدار چالش‌های اقتصادی
۳۰ میلیون دلار مازادِ عرضه، در اولین روز کاری بازار یکپارچه ارزی
حفظ سرمایه دامی و افزایش بهره‌وری اولویت اصلی کشور است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۶ دی ماه
مقررارت جدید خرید و فروش ارز به زودی ابلاغ می‌شود
کمبودی در عرضه روغن نداریم/ توزیع ۱۱۰۰ تن روغن در سطح کشور +فیلم
تک‌نرخی شدن ارز؛ کلید اصلاحات اقتصادی و ضرورت حمایت از دهک‌های پایین
نصب ۱۴۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق استان تهران+ فیلم
صادرات تخم مرغ از سرگرفته شد
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید+ فیلم
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با استفاده از بخاری های راندمان بالا
پرداخت یارانه نقدی یا کالایی ضرورتی برای اصلاح ساختار معیوب اقتصاد
۲۱ کشتی کالای اساسی در بندر چابهار تخلیه شد