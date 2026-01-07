باشگاه خبرنگاران جوان - ایالات متحده در رقابت جهانی برای ساخت «هوش مصنوعی فوقهوشمند» پیشتاز شده، آن هم در شرایطی که پیامدها و خطرات این فناوری برای آزادی و تصمیمگیری انسان هنوز بهطور کامل درک نشده است.
شرکتهای بزرگ فناوری آمریکا و چهرههای بانفوذ سیلیکونولی با شتاب بهسوی توسعه سامانههایی حرکت میکنند که میتوانند در آینده، به جای شهروندان، تصمیمهای کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بگیرند.
با استناد به نظرسنجیها ۶۴ درصد آمریکاییها با توسعه چنین هوش مصنوعیای مخالفاند، مگر آنکه بهطور قطعی ثابت شود این فناوری ایمن، قابلکنترل و تحت نظارت مستقیم انسان است.
همزمان، بیش از ۱۳۰ هزار پژوهشگر، دانشمند و چهره عمومی از آمریکا و سایر کشورها با امضای طومارهایی خواستار اعمال محدودیتهای سختگیرانه یا حتی توقف توسعه این نوع هوش مصنوعی شدهاند.
نگرانی اصلی فقط «ناایمن بودن» فناوری نیست، بلکه خطر از دست رفتن «عاملیت انسانی» است؛ یعنی واگذاری تدریجی تصمیمهای اخلاقی و سرنوشتساز از انسانها به ماشینها.
منبع: کانال تلگرامی امریکانا