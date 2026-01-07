باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سایت اسرائیلی «آی ۲۴ نیوز» به نقل از یک منبع سوری نزدیک به ابومحمد الجولانی، رئیس موقت دولت انتقالی سوریه و سرکرده تحریرالشام گزارش داد که دمشق نسبت به یک ابتکار امنیتی با حمایت آمریکا و هماهنگی رژیم تروریستی اسرائیل ابراز تمایل کرده است. این طرح شامل ایجاد یک مکانیزم مشترک برای همکاریهای امنیتی و نظامی است.
به ادعای این سایت، هدف از این ابتکار «تقویت ثبات در جنوب سوریه، متلاشی کردن شبهنظامیان قانونگریز و تعمیق روابط سوریه و آمریکا» عنوان شده است. این منبع تاکید کرد که سوریه حتی با ایده افتتاح «دفتر ارتباطی اسرائیل در دمشق» مخالفت نکرده است؛ اقدامی که پس از دههها دشمنی، تغییری بنیادین به سوی هماهنگی مستقیم محسوب میشود.
این منبع فاش کرد که رژیم تروریستی اسرائیل از واشنگتن خواسته است امضای توافق امنیتی جداگانه میان دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) را به تعویق بیندازد تا تلآویو بتواند ابتدا تفاهمات امنیتی خود را با دولت سوریه نهایی کند. به نظر میرسد رژیم تروریستی اسرائیل قصد دارد با بهرهبرداری از تنشهای میان دمشق و کُردها و همچنین ناآرامیهای استان سویداء، موقعیت مذاکراتی خود را تقویت کند.
این تحولات پس از نشست اخیر در پاریس با میانجیگری آمریکا صورت میگیرد. در آن نشست که میان مقامات سوری و اسرائیلی برگزار شد، طرفین بر سر ایجاد یک «واحد ارتباط دائمی» توافق کردند. وظایف این واحد شامل هماهنگی برای تبادل اطلاعات جاسوسی، کاهش تنشهای نظامی و تعاملات دیپلماتیک و بررسی فرصتهای تجاری تحت نظارت آمریکا است.
