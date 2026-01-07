ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌ها از ۲۱ دی، شورا‌های اسلامی روستا‌ها از ۲۴ بهمن، میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از ۲۹ بهمن و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری از ۱۹ دی آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه شماره ۷ ستاد انتخابات کشور به این شرح است: 

به آگاهی هم‌میهنان گرامی می‌رساند، انتخابات سراسری هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر‌ها و روستا‌های سراسر کشور و انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان در روز جمعه ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار خواهد شد. از این رو مواعد قانونی ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مذکور به شرح ذیل اعلام می‌شود.

انتخابات سراسری:

۱- ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی شهر‌ها از ساعت ۸ صبح یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ آغاز و تا شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ جمعاً به مدت ۷ روز ادامه می‌یابد. 

۲- ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی روستا‌ها و تیره‌های عشایری از ساعت ۸ صبح جمعه ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ آغاز و تا پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ جمعاً به مدت ۷ روز ادامه می‌یابد.

انتخابات میان‌دوره‌ای:

۳- ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندر انزلی»، «بستان‌آباد»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس» از ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ آغاز و تا شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ جمعا به مدت ۴ روز ادامه می‌یابد.

۴- ثبت‌نام داوطلبان انتخابات اولین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان از ساعت ۸ صبح جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ آغاز و تا پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ جمعا به مدت ۷ روز ادامه می‌یابد.

یادآور می‌شود، نحوه و شرایط ثبت‌نام در هر انتخابات در اطلاعیه‌های بعدی به آگاهی عموم خواهد رسید. 

منبع: وزارت کشور

