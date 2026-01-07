باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در جلسه بررسی ارتقاء علم و فناوری کشور که وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حضور داشتند، با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی در دولت چهاردهم به خوبی به میدان آمدند و در این دولت به ظرفیت دانشگاه‌ها در پیشرفت و توسعه کشور اعتقاد داریم، افزود: رویکرد دولت وفاق ملی بر این مبناست که می‌توانیم چالش‌ها و ناترازی‌ها را با پشتوانه خوب علمی پشت سر بگذاریم و از اقدامات لحظه‌ای و مقطعی پرهیز کردیم و پذیرفتیم حاکمیت علمی و فناوری بر تصمیمات دولت چهاردهم حاکم باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای حل مشکلات و ناترازی‌ها به دانشگاه‌ها مراجعه کردیم و در بسیاری از موارد نیز دانشگاه‌ها به ویژه در شهرستان‌ها داوطلبانه برای کمک به دولت به میدان آمدند، گفت: حل همه مسائل از طریق دانشگاه‌ها راهبرد اصلی نظام و دولت چهاردهم است.

عارف خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری و چشم‌انداز رتبه اول علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در منطقه و همچنین جایگاه تاثیرگذار علمی در جهان به اتکای ظرفیت‌های علمی کشور دیده شده است و در کنار آن کلید واژه مرجعیت علمی شأن مردم، تمدن ایرانی-اسلامی و حاکمیت است که باید بار دیگر دستاورد‌ها و مرجعیت علمی ایران در قرون اولیه اسلام را احیا کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به دستاورد بزرگ پرتاب و فعال شدن سه ماهواره ایرانی در مدار کره زمین در روز‌های گذشته توسط شرکت‌های دانش بنیان، تاکید کرد: مدیریت و ساخت یکی از این ماهواره‌ها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و به دست جوانان ایرانی اقدامی ارزشمند است که با شناختی که از این توانایی‌های علمی کشور در حوزه فضایی داشتم، قبل از پرتاب ماهواره به دانشمندان ایرانی دخیل در این پروژه‌ها تبریک گفتم چرا که در کنار نتیجه پرتاب، ساخت ماهواره به دست شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی حائز اهمیت است.

عارف همچنین به برگزاری جلسات متعدد دولت با بخش‌های علمی و فناورانه و به ویژه رویکرد علمی رئیس‌جمهور برای حل همه مسائل و ناترازی‌های آب و برق اشاره و تاکید کرد: در جلسات احیای دریاچه ارومیه مطرح شد که دانشگاه‌های این منطقه و تهران برای نجات این دریاچه به صورت جدی درگیر هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر دانشگاه‌ها به جایگاه اصلی خود بازگردند، تضمین کننده ادامه راه آنها حتی با تغییر دولت‌ها خواهد بود.

عارف با اشاره به دستاورد‌های حوزه پزشکی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی پزشکان سایر کشور‌ها در ایران مشغول به فعالیت بودند و برای ساده‌ترین بخش‌های پزشکی مجبور به بهره‌گیری از سایر کشور‌ها بودیم، اما امروز تبدیل به یک مدعی در حوزه پزشکی در جهان شده‌ایم و هیچ رشته تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی سراغ نداریم که سرآمد جهانی نباشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت بر ظرفیت‌های علمی و فناوری داخلی حساب باز کرده است، گفت: اقدامات و طرح‌های اخیر دولت در طرح معیشتی و امنیت غذایی و همچنین بنزین با پشتوانه دانشگاه‌ها بود که خوشبختانه بازتاب خوبی در جامعه داشت و با وجود زمانبری اتخاذ تصمیمات، اجرای این طرح‌ها اجماع نخبگانی و بهره‌گیری از نظرات دانشگاهی را به همراه داشت. اجرای طرح بنزین پس از بررسی‌ها و همفکری‌های متعدد با دانشگاهیان اجرایی شد و نتیجه آن استقبال مردم بود.

عارف با اشاره به عزم دولت در افزایش سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی گفت: جامعه دانشگاهی و مراکز علمی و پژوهشی بیشتر از توقع دولت در بخش‌های راهبردی و دفاعی در طول چند ماه گذشته کمک کرده‌اند و اگر امروز نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند که رژیم غاصب صهیونیستی جرات تکرار حمله به ایران را ندارد و در صورت ارتکاب این اشتباه، پاسخ محکم‌تری دریافت خواهد کرد، به پشتوانه اقدامات علمی چند ماه گذشته است که اساتید دانشگاهی و نخبگان علمی کشور بدون ادعا به میدان آمدند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه تولید علم و فناوری به اتکای دانشمندان جوانان ایرانی میسر است، ادامه داد: دستاورد‌های علمی مرهون تلاش جوانان ایرانی بوده که نشان دهنده ظرفیت بالای دانشمندان جوان است و تکلیف و مسئولیت دولت و نظام را بیشتر می‌کند.

عارف با تاکید بر ضرورت فراهم آوردن شرایط کار و فعالیت‌های علمی جوانان نخبه از جمله تامین ابزار کار و امکانات زندگی و معیشت، گفت: باید بتوانیم ظرف سه سال آینده عقب‌ماندگی‌ها در هدف‌گذاری رسیدن به جایگاه اول علمی منطقه را جبران کنیم و از اساتید و دانشمندان به عنوان سرمایه‌های اصلی کشور انتظار داریم به دولت راهکار نشان دهند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه شهادت می‌دهم که در جلسات هیئت دولت مسئله‌ای مربوط به پیشرفت و توسعه دانشگاه‌ها نبود که دولت مخالفتی داشته باشد، افزود: این توجه دولت به بخش علمی کشور، فرصتی است که مسئولیت دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی را سنگین‌تر می‌کند و همچنین پیشرفت‌های علمی و فناورانه کشور نیز مرهون حمایت‌ها، همراهی و دلسوزی‌های مقام معظم رهبری است و رهبر معظم انقلاب در حل مسائل مرتبط با دانشگاه‌ها همواره کمک و یاری کردند.

عارف به اقدامات دولت از جمله امضای تفاهم‌نامه بین وزارتخانه‌های علوم و بهداشت با راه و شهرسازی برای ساخت مسکن اساتید اشاره کرد و گفت: دولت برای ساخت مسکن دانشجویان پزشکی و افزایش رفاه دانشجویان در حال برنامه‌ریزی و اقدام است.

در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، در خصوص راهکار‌های رفع موانع توسعه همکاری‌های بین‌المللی علمی با کشور‌های جهان و همچنین افزایش تعداد دانشگاه‌های ایرانی در جمع دانشگاه‌های برتر جهان طبق هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم پیشرفت بحث، تبادل نظر و تصمیم‌گیری شد.

منبع: ریاست جمهوری