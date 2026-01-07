احداث مزارع خورشیدی در ۴ استان کلید خورد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - روحالله سلیمانی از برنامهریزی برای افزایش ظرفیت تولید برق و مشارکت مؤثرتر در پاسخ به نیازهای انرژی کشور خبر داد گفت: از ابتدای امسال، مقرر شد تمامی فعالیتهای حوزه نیروگاهی، برق و در مراحل بعدی آب و بهینهسازی مصرف انرژی، ذیل یک هویت حقوقی پیگیری شود و در این راستا شرکت نیروگاه صبا دهلران بهعنوان تنها شرکت نیروگاهی زیرمجموعه سرمایهگذاری اهداف انتخاب شد تا بستر حقوقی لازم برای شکلگیری هلدینگ انرژی اهداف فراهم شود.
سلیمانی آمادهسازی زیرساختهای حقوقی، ساختاری و سازمانی، تکمیل پروژههای موجود و تعریف پروژههای جدید را از جمله اهداف مورد نظر برشمرد و اظهار داشت: اکنون یک نیروگاه ۲۲۵ مگاواتی در مالکیت این شرکت قرار دارد که ۱۰۰ مگاوات آن به بهرهبرداری رسیده و برق تولیدی آن به شبکه سراسری تحویل داده میشود.
وی ادامه داد: در حال برنامهریزی برای تمرکز مدیریت بهرهبرداری نیروگاههای وابسته به صندوق بازنشستگی نفت هستیم، افزود: تکمیل فاز گازی نیروگاه موجود، افزایش ظرفیت آن تا ۳۰۰ یا حتی ۳۵۰ مگاوات و نیز اضافه شدن سیکل بخار ۷۵ مگاواتی از جمله برنامههای اصلی این مجموعه است.
وی راهاندازی نیروگاه دوم برای تأمین برق پروژه پتروشیمی دهلران، آغاز احداث یک نیروگاه ۳۶۰ مگاواتی در همان منطقه و تدوین طرحهای توسعهای در عسلویه با ظرفیتهای بالاتر را از دیگر طرح های حوزه نیروگاه های حرارتی برشمرد که در دست اجراست.
مدیرعامل شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف در خصوص ورود به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نیز گفت: اجرای پروژه ۸۰ مگاواتی خورشیدی در دهلران، ۱۰ مگاواتی در میبد یزد، و امضای تفاهمنامههایی با استانهای یزد، کرمان، ایلام و فارس برای احداث نیروگاههای خورشیدی با ظرفیتهای ۵۰۰ تا هزار مگاوات در دستور کار قرار دارد که در مرحله برنامهریزی، تأمین زمین و آمادهسازی برای اجرای سریع هستند.
سلیمانی مهمترین چالش پیشروی این پروژهها را تأمین مالی دانست و گفت: با وجود توجیهپذیری اقتصادی پروژهها، جذب منابع مالی چالش اصلی است. در این زمینه مذاکرات گستردهای با بانکها برای دریافت تسهیلات ریالی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و همچنین تامین مالی خارجی (فاینانس) انجام شده است و امید می رود بخشی از تأمین مالی پروژهها در سهماهه نخست سال آینده از بازار سرمایه محقق شود.