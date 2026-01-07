احداث مزارع خورشیدی در ۴ استان کلید خورد

طبق آخرین آمار‌های اعلام شده اجرای پروژه ۸۰ مگاواتی خورشیدی در دهلران، ۱۰ مگاواتی در میبد یزد، و امضای تفاهم‌نامه‌هایی با استان‌های یزد، کرمان، ایلام و فارس برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت‌های ۵۰۰ تا هزار مگاوات در دستور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - روح‌الله سلیمانی  از برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید برق و مشارکت مؤثرتر در پاسخ به نیازهای انرژی کشور خبر داد گفت: از ابتدای امسال، مقرر شد تمامی فعالیت‌های حوزه نیروگاهی، برق و در مراحل بعدی آب و بهینه‌سازی مصرف انرژی، ذیل یک هویت حقوقی پیگیری شود و در این راستا شرکت نیروگاه صبا دهلران به‌عنوان تنها شرکت نیروگاهی زیرمجموعه سرمایه‌گذاری اهداف انتخاب شد تا بستر حقوقی لازم برای شکل‌گیری هلدینگ انرژی اهداف فراهم شود.

سلیمانی آماده‌سازی زیرساخت‌های حقوقی، ساختاری و سازمانی، تکمیل پروژه‌های موجود و تعریف پروژه‌های جدید را از جمله اهداف مورد نظر برشمرد و اظهار داشت: اکنون یک نیروگاه ۲۲۵ مگاواتی در مالکیت این شرکت قرار دارد که ۱۰۰ مگاوات آن به بهره‌برداری رسیده و برق تولیدی آن به شبکه سراسری تحویل داده می‌شود.

وی ادامه داد: در حال برنامه‌ریزی برای تمرکز مدیریت بهره‌برداری نیروگاه‌های وابسته به صندوق بازنشستگی نفت هستیم، افزود: تکمیل فاز گازی نیروگاه موجود، افزایش ظرفیت آن تا ۳۰۰ یا حتی ۳۵۰ مگاوات و نیز اضافه شدن سیکل بخار ۷۵ مگاواتی از جمله برنامه‌های اصلی این مجموعه است.

وی راه‌اندازی نیروگاه دوم برای تأمین برق پروژه پتروشیمی دهلران، آغاز احداث یک نیروگاه ۳۶۰ مگاواتی در همان منطقه و تدوین طرح‌های توسعه‌ای در عسلویه با ظرفیت‌های بالاتر را از دیگر طرح های حوزه نیروگاه های حرارتی برشمرد که در دست اجراست.

مدیرعامل شرکت توسعه صنایع انرژی‌ اهداف در خصوص ورود به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز گفت: اجرای پروژه ۸۰ مگاواتی خورشیدی در دهلران، ۱۰ مگاواتی در میبد یزد، و امضای تفاهم‌نامه‌هایی با استان‌های یزد، کرمان، ایلام و فارس برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت‌های ۵۰۰ تا هزار مگاوات در دستور کار قرار دارد که در مرحله برنامه‌ریزی، تأمین زمین و آماده‌سازی برای اجرای سریع هستند.

سلیمانی مهم‌ترین چالش پیش‌روی این پروژه‌ها را تأمین مالی دانست و گفت: با وجود توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه‌ها، جذب منابع مالی چالش اصلی است. در این زمینه مذاکرات گسترده‌ای با بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ریالی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و همچنین تامین مالی خارجی (فاینانس) انجام شده است و امید می رود بخشی از تأمین مالی پروژه‌ها در سه‌ماهه نخست سال آینده از بازار سرمایه محقق شود.

برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، انرژی تجدید پذیر
خبرهای مرتبط
نیروگاه‌های تهران سوخت مایع مصرف نمی‌کنند
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا بهمن‌ماه به ۵۰۰۰ مگاوات می‌رسد
تولید ۵ هزار مگاوات‌ساعت برق پاک بر بستر کانال‌های پساب
آغاز عملیات اجرایی ۷۱۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی از امروز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز جمعه
اثر ارز یارانه ای در مرغ و تخم مرغ کمتر از ۱۰ درصد بود+فیلم
معاملات روزانه در مرکز مبادله از مرز ۲۹۸ میلیون دلار گذشت
نقش تولیدکنندگان داخلی در ارتقای کیفیت کاغذ دیواری
آخرین اخبار
نقش تولیدکنندگان داخلی در ارتقای کیفیت کاغذ دیواری
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز جمعه
اثر ارز یارانه ای در مرغ و تخم مرغ کمتر از ۱۰ درصد بود+فیلم
معاملات روزانه در مرکز مبادله از مرز ۲۹۸ میلیون دلار گذشت
دولت یارانه مورد نیاز بخش‌های آسیب‌پذیر تولید و صنعت را تامین می‌کند
تداوم رشد نماد‌های دلاری محور در بازار سهام/ خروج نقدینگی
انجام ۲۶ پرواز بارورسازی ابر‌ها در سال آبی جاری
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۷ دی ماه
پایش مستمر بازار برای تامین پایدار کالا‌های اساسی
رشد ۱۹ درصدی صادرات مناطق آزاد در ۹ ماه گذشته
حمایت دولت از تولیدکنندگان در کنار کنترل قیمت‌ها
آزمون‌های استخدامی پیشِ رو در سال ۱۴۰۴
معاون ارزی بانک مرکزی استعفا کرد
بیش از ۴۴ میلیون سهامدار عدالت سود دریافت می‌کنند
نیروگاه‌های تهران سوخت مایع مصرف نمی‌کنند
برخی محصولات آب بر در الگوی کشت جدید حذف می‌شود+ فیلم
تحویل ۷۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال/ آغاز ثبت‌نام نهضت ملی مسکن در شهر‌های کوچک و میانی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴
ترخیص کالا‌های اساسی از گمرکات سرعت گرفت
رشد بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
رونمایی از یک ربات هوش مصنوعی با قابلیت استعلام واریز سود سهام عدالت
ورود مجلس به بدقولی خودروسازان در تحویل خودرو‌های پیش فروش شده
احداث مزارع خورشیدی در ۴ استان کلید خورد
جزئیات واریز مرحله اول سود سهام عدالت/ سود وراث هم واریز می‌شود
واریز سود سهام عدالت از عصر امروز+ فیلم
توقیف ۱۶۰۰ دستگاه ترازوی دیجیتالی و باسکول غیر استاندارد
قیمت مصوب مرغ به ۲۷۸ هزار تومان رسید
اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بعد از حذف ارز ترجیحی در حال بررسی است+ فیلم
۷۵ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
شرط تنظیم بازار کالا‌های اساسی چیست؟