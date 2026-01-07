مدیرعامل بانک مسکن از تأمین مالی ۳۸۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در کشور خبر داد و گفت: تاکنون ۱۵۰ هزار واحد به متقاضیان تحویل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، روز چهارشنبه ۱۷ دیماه در جریان بازدید از پروژه نهضت ملی مسکن پیامبر اعظم (ص) بندرعباس، با اشاره به جایگاه بانک مسکن در تأمین مسکن کشور، اظهار کرد: بانک مسکن در آستانه هشتاد و هفتمین سال تأسیس خود قرار دارد و طی حدود ۹ دهه فعالیت، نقش مؤثر و تعیینکنندهای در حوزه تأمین مالی مسکن ایفا کرده است.
وی با اشاره به عملکرد بانک مسکن در اجرای نهضت ملی مسکن در کشور افزود: در مجموع، قرارداد تأمین مالی ۳۸۵ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن منعقد شده که از این تعداد، ۱۵۰ هزار واحد نهایی و به متقاضیان تحویل داده شده و هماکنون این خانوارها در واحدهای خود ساکن هستند.
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: برای این پروژهها در سطح کشور حدود ۱۸۰ همت اعتبار پیشبینی شده که تاکنون حدود ۱۴۲ همت آن جذب و پرداخت شده است و با تداوم این روند، سایر واحدها نیز به مرحله بهرهبرداری خواهد رسید.
خورسندیان با اشاره به اقدامات انجامشده در استان هرمزگان گفت: در این استان، تأمین مالی حدود ۱۴ هزار واحد مسکونی از سوی بانک مسکن انجام شده که نزدیک به ۱۰ هزار واحد آن در قالب پروژههای حمایتی و با واگذاری زمین دولتی اجرا میشود.
وی افزود: از این تعداد، حدود ۴۵۰۰ واحد مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که عملیات اجرایی آنها در حال حاضر در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارد.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه مجموع اعتبار این ۱۴ هزار واحد حدود ۷ همت است، تصریح کرد: تاکنون نزدیک به ۶۰ درصد از این مبلغ پرداخت شده و مابقی نیز همزمان با پیشرفت فیزیکی پروژهها پرداخت خواهد شد.
وی همچنین به فروش اقساطی بخشی از واحدهای استان اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۳۲۰۰ واحد مسکونی در هرمزگان وارد مرحله فروش اقساطی شده که با توجه به شرایط اقتصادی و نوسانات قیمتها، روند اجرای پروژهها رضایتبخش بوده است.
خورسندیان درباره میزان تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز گفت: سقف تسهیلات که در ابتدا ۳۰۰ میلیون تومان بود، بهتدریج افزایش یافته و اکنون بر اساس مصوبه بانک مرکزی، به ۶۵۰ میلیون تومان برای هر واحد مسکونی رسیده است.
وی در پاسخ به برخی گلایهها درباره تأخیر در تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن، تأکید کرد: از نظر تأمین مالی، بانک مسکن هیچ مشکلی ندارد اما پرداخت تسهیلات منوط به پیشرفت فیزیکی پروژههاست و عواملی مانند آمادهسازی زمین و مشکلات اجرایی پیمانکاران ممکن است باعث تأخیر در برخی پروژهها شود.
مدیرعامل بانک مسکن در پایان خاطرنشان کرد: میانگین پیشرفت پروژههای حمایتی استان هرمزگان حدود ۶۰ درصد است و بانک مسکن تلاش میکند با تسریع در تأمین مالی، تعهدات خود را در استان و سراسر کشور بهموقع اجرا کند.