باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بدقولی برخی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده، تأکید کرد: مجلس از بعد نظارتی این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و ابزارهای قانونی برای الزام خودروسازان به ایفای تعهداتشان به کار گرفته خواهد شد.

وی با بیان اینکه شب گذشته نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه فراکسیون اصناف مجلس برگزار شده است، گفت: «در این نشست، موضوع تأخیر در تحویل خودرو و بدعهدی برخی نمایندگی‌ها و خودروسازان مطرح شد و وزیر صمت مأموریت دادند تا این موضوع توسط مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با جدیت پیگیری شود.»

حسن‌پور بیگلری با اشاره به وضعیت تولید خودروسازان افزود: «در حال حاضر یکی از دو خودروساز بزرگ کشور، علی‌رغم مشکلات موجود، حدود ۲۰ درصد افزایش تولید داشته، اما خودروساز دیگر با کاهش تولید مواجه شده که همین موضوع باعث تأخیر در تحویل خودروها شده است.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: «مسئله تعهدات خودروسازان، چه در حوزه خودروهای داخلی و چه خودروهای وارداتی نو و دست‌دوم، در دستور کار مجلس، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های نظارتی قرار دارد.»

وی به مردم توصیه کرد در صورت بروز تخلف، از مسیرهای قانونی اقدام کنند و گفت: «شهروندانی که با بدعهدی خودروسازان مواجه شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا از طریق سازمان تعزیرات حکومتی شکایات خود را ثبت کنند تا این موارد با سرعت رسیدگی شود.»

حسن‌پور بیگلری با تأکید بر مسئولیت مجلس در دفاع از حقوق مردم تصریح کرد: «در مواردی که خودروسازان به تعهدات خود عمل نکنند، موضوع ترک فعل مدیران مطرح می‌شود و مجلس در روزهای نظارتی، به‌صورت مستمر این مسائل را پیگیری می‌کند. بدون تعارف، این موضوع تقریباً هر هفته در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «ما به‌عنوان نمایندگان مردم وظیفه پاسخگویی و پیگیری مشکلات شهروندان را داریم و این موضوع از طریق کمیسیون صنایع و معادن مجلس با جدیت ادامه خواهد داشت.»