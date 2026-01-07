اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۵ از رشد ۲۰ درصدی منابع دارو و تجهیزات پزشکی خبر می‌دهد، اما مسئولان سازمان غذا و دارو هشدار می‌دهند این افزایش، بیشتر «اسمی» است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر نقی شهابی مجد - معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: منابع پیش‌بینی‌شده برای دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به بودجه مصوب ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد افزایش یافته، اما این رشد با واقعیت هزینه‌های حوزه سلامت همخوانی ندارد.

او گفت: افزایش پیش‌بینی‌شده برای دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک عمدتا اسمی است و پاسخگوی فشار‌های واقعی این حوزه نیست.

به گفته وی، حتی افزایش ۳۰ درصدی نیز صرفا می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را پوشش دهد.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تأکید کرد: ساختار هزینه‌ای حوزه سلامت به‌گونه‌ای است که رشد محدود منابع، تأثیر عملی محسوسی بر پایداری تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نخواهد داشت و فاصله میان اعتبارات و نیاز‌های واقعی همچنان پابرجاست.

وی افزود: در صورت حذف ارز دولتی، هزینه‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و حتی رشد ۴۰ درصدی بودجه نیز قادر به جبران شکاف میان منابع پیش‌بینی‌شده و نیاز واقعی این حوزه نخواهد بود.

منبع: سازمان غذا و دارو

