سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو با تأکید بر نقش داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش مجاز در تأمین ایمن دارو، هرگونه دور زدن شبکه رسمی توزیع را مردود اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سعید مهرزادی گفت: توزیع دارو باید مطابق استاندارد‌های ابلاغی و صرفا از طریق زنجیره رسمی انجام شود و هرگونه ارسال دارو از مسیر‌های غیرمجاز از جمله پست یا حمل‌ونقل عمومی، سلامت دارو و بیماران را به خطر می‌اندازد.

وی با اشاره به نقش داروخانه‌ها در تامین ایمن دارو افزود: در صورت نبود یک دارو در یک منطقه، مسیر صحیح تامین آن از طریق شرکت‌های پخش مجاز و زنجیره رسمی است و مراجعه به بازار‌های غیررسمی یا واسطه‌ها، کاملا مردود است.

سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تمامی اقلام دارویی دارای شناسه و برچسب اصالت هستند، افزود: استعلام اصالت دارو توسط مردم یکی از مؤثرترین ابزار‌های مقابله با دارو‌های تقلبی و قاچاق است و این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده رسانه‌ای است.

وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو از شهروندان می‌خواهد هرگونه تخلف یا عرضه غیرمجاز دارو را از طریق مسیر‌های رسمی ثبت شکایت گزارش دهند تا با همکاری دستگاه‌های مسئول، در سریع‌ترین زمان رسیدگی شود.

مهرزادی تأکید کرد: ساماندهی بازار دارو یک موضوع فرابخشی است و بدون همراهی پلیس، دستگاه قضایی و مشارکت مردم، امکان تحقق نظارت مؤثر وجود ندارد.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: سازمان غذا و دارو ، دارو ، داروی غیرمجاز
خبرهای مرتبط
قرص لاغری «مانجارو» فاقد مجوز است
بودجه ۱۴۰۵ دارو؛ هشدار فاصله خطرناک منابع و نیاز‌ها
هشدار سازمان غذا و دارو درباره داروی تقلبی پیوند عضو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه‌های کشور
کشف یک «کهکشان ناقص» که دریچه‌ای نادر به جهان تاریک می‌گشاید
زمان ثبت‌نام پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی اعلام شد
شناسایی یک عامل خطر جدید برای دیابت نوع ۲
۵ ابزار هوش مصنوعی که شما را در کارتان حرفه‌ای می‌کند
امتحانات پایان ترم دانشگاه خواجه نصیر یک هفته به تعویق افتاد
آخرین اخبار
جزئیات برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه‌های کشور
امتحانات پایان ترم دانشگاه خواجه نصیر یک هفته به تعویق افتاد
۵ ابزار هوش مصنوعی که شما را در کارتان حرفه‌ای می‌کند
کشف یک «کهکشان ناقص» که دریچه‌ای نادر به جهان تاریک می‌گشاید
زمان ثبت‌نام پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی اعلام شد
شناسایی یک عامل خطر جدید برای دیابت نوع ۲
بازگشت قیمت داروی «سیستاگون» به نرخ پیش از افزایش
تأکید وزیر علوم بر بازنگری مقررات و تسهیل فرایند‌های نظام آموزش عالی
حادثه‌ای در خوابگاه نرگس تربیت مدرس رخ نداده/ وضعیت خوابگاه‌ها عادی است
پیگیری حادثه بیمارستان ایلام براساس گزارش هیات اعزامی/ نظام سلامت حافظ جان مردم است
هشدار درباره ارسال دارو از مسیر‌های غیرمجاز
بودجه ۱۴۰۵ دارو؛ هشدار فاصله خطرناک منابع و نیاز‌ها
«ارزشیابی دروس ابتدایی» بازنگری شد
مشارکت بخش‌های تخصصی در فرایند آموزش موجب تربیت نیروی کار ماهر متناسب با نیاز بازار می‌شود
حمایت وزارت اقتصاد از نخبگان المپیاد اقتصاد