در پی حمله آمریکا به ونزوئلا، نمایندگان پارلمان برزیل هشدار دادند که واشنگتن برای تصاحب ذخایر استراتژیک، برزیل را هدف بعدی خود قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گلائوبر براگا، نماینده پارلمان برزیل، در پی حمله اخیر آمریکا به ونزوئلا، نسبت به احتمال استفاده واشنگتن از زور برای تسلط بر ذخایر عظیم «عناصر خاکی نادر» در برزیل هشدار داد.
براگا در گفتوگو با خبرگزاری «نووستی» روسیه اظهار داشت: «آنچه برای ونزوئلا اتفاق افتاد، اگر برزیل از تحویل داوطلبانه منابع خود خودداری کند، ممکن است برای ما نیز تکرار شود.»
او خواستار یک «همگرایی گسترده بینالمللی» برای مقابله با چیزی شد که آن را «تروریسم بینالمللی» به سرکردگی دونالد ترامپ توصیف کرد. این نماینده پارلمان با انتقاد از تهدیدات فزاینده آمریکا علیه آمریکای لاتین، خاطرنشان کرد که واشنگتن همزمان کلمبیا و کوبا را نیز تهدید میکند.
او ضمن تمجید از موضع لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیسجمهور برزیل در محکومیت حمله به ونزوئلا و ربودن نیکولاس مادورو و همسرش، تاکید کرد که لولا میتوانست اقدامات بیشتری انجام دهد. او افزود: «لولا با توجه به حمایت و نفوذ بینالمللی که دارد، باید نیروهای جهانی را برای آزادی مادورو و همسرش جمع کند. دولت برزیل باید به هماهنگکننده اصلی بینالمللی برای محکومیت وقایع آمریکای لاتین تبدیل شود.»
برزیل یکی از بزرگترین ذخایر عناصر خاکی نادر در جهان را داراست. اگرچه اکتشافات در این بخش محدود بوده، اما اخیرا رئیسجمهور این کشور گامهایی را برای سازماندهی این بخش با تاکید بر حاکمیت ملی برداشته است که به نظر میرسد عامل اصلی تنش با واشنگتن باشد.
نیروهای آمریکایی در تاریخ ۳ ژانویه (۱۴ دی ماه جاری) عملیات نظامی گستردهای را علیه ونزوئلا انجام دادند که منجر به ربودن رئیسجمهور مادورو و سیلیا فلورس، همسر او شد. آنها پس از ربوده شدن، به نیویورک منتقل شدهاند.
منبع: آر تی