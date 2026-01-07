سرشماری زمستانه حیات وحش استان از منطقه حفاظت شده البرز جنوبی آغاز شد.

 
 
باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سرشماری حیات وحش پستاندار در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی توسط کارشناسان، ماموران یگان حفاظت و محیط بانان آغاز شد.
 
سرشماری زمستانه حیات وحش در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی محیط بانی وارنگرود توسط ۱۴ تیم متشکل از کارشناسان و محیط بانان تا سه روز آینده ینده انجام می شود و تا پایان دی ماه در سراسر استان ادامه دارد.
 
در این برنامه نسبت به سرشماری گونه های شاخص حیات وحش از جمله کل و بز، با هدف دستیابی به تعداد، تراکم و تنوع حیات وحش جهت برنامه ریزی اقدام لازم انجام می شود.
 
هر ساله برنامه های سرشماری وحوش با دقت و حساسیت خاصی اجرا و گزارش های آن نیز تدوین می شود. هدف از برگزاری برنامه های سرشماری اطلاع از وضعیت زاد و ولد، شناسایی تعرضات و تهدیدات گونه ها در منطق و زیستگاه ها و برنامه ریزی جهت مدیریت هرچه بهتر حیات وحش عنوان کردپلنگ ، خرس قهو ای ، کاراکال ، سیاه گوش، قوچ و میش و کل و بز از گونه های جانوری شاخص این منطقه هستند.
 
 منطقه حفاظت شده البرز جنوبی ۶۴ هزار هکتار وسعت دارد که یکی از زیستگاههای مهم کل و بز استان و کشور است.
