پیام شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات تاخیر در واریز سود سهام عدالت، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات تاخیر در واریز سود سهام عدالت، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اقتصادی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

سهامداران همچنان در انتظار واریز سود سهام عدالت

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان  در مورد مشکلات تاخیر در واریز سود سهام عدالت، در لینک زیر مشاهده کنید.
واریز سود سهام عدالت از عصر امروز+ فیلم

سود سهام عدالت از عصر امروز برای مشمولان واریز خواهد شد.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: سهام‌عدالت ، سود سهام ، پیگیری مشکلات
خبرهای مرتبط
سهامداران همچنان در انتظار واریز سود سهام عدالت
سود سهام عدالت متوفیان برای وراث چه زمانی واریز می شود؟
وراث همچنان در انتظار انتقال سهام عدالت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نگرانی اهالی روستای شیخ علی شوش از خشکسالی زمین‌های زراعی + فیلم
آخرین اخبار
نگرانی اهالی روستای شیخ علی شوش از خشکسالی زمین‌های زراعی + فیلم
گلایه خریداران کوئیک از تاخیر در تحویل خودرو
نارضایتی اهالی منطقه شرف‌آباد یاسوج از قطعی مداوم آب
وراث همچنان در انتظار واریز سود سهام عدالت متوفیان
خریداران خودروی ساینای دوگانه سوز همچنان در انتظار تحویل خودرو
واریز سود سهام عدالت به زودی
طبیعت زمستانی روستای ازغد از لنز دوربین شهروندخبرنگار
هدیه ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریالی پدران آسمانی به شهر انابد
گلایه بابلی‌ها از وضعیت نامناسب تیر‌های چراغ برق در برخی از معابر + فیلم
تاخیر در طرح یسنا مادران را به دردسر انداخت