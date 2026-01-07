وقتی با خودتان می‌جنگید که فلان خاطره بد، اضطراب قبل از جلسه یا حتی وسوسه خرید یک کالای گران‌قیمت را از سرتان بیرون کنید، مغز لجبازی می‌کند و آن فکر را پررنگ‌تر جلویتان می‌گذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماجرا ساده است: داستایفسکی، نویسنده مشهور روسی جمله جالبی دارد: «سعی کن به خرس قطبی فکر نکنی؛ آن‌وقت می‌بینی که هر دقیقه به ذهنت می‌آید.» روانشناسان به این وضعیت می‌گویند «مشکل خرس سفید».

وقتی با خودتان می‌جنگید که فلان خاطره بد، اضطراب قبل از جلسه یا حتی وسوسه خرید یک کالای گران‌قیمت را از سرتان بیرون کنید، مغز لجبازی می‌کند و آن فکر را پررنگ‌تر جلویتان می‌گذارد. مثل این است که مدام به‌خودتان بگویید «عصبانی نشو»، اما همین جمله شما را عصبی‌تر کند. پس چاره چیست؟ اینجاست که سروکله «دلفین آبی» پیدا می‌شود. دلفین آبی یک اسم رمز برای تکنیک «جایگزینی» است. واقعیت این است که ما نمی‌توانیم جلوی ورود افکار مزاحم (همان خرس‌های سفید) را بگیریم، اما می‌توانیم انتخاب کنیم که چقدر در خانه ذهنمان بمانند.

دلفین آبی می‌گوید به جای جنگیدن با فکر منفی، بلافاصله تمرکزت را روی یک موضوع جایگزین جذاب بگذار. مثلاً اگر فکر خرید ماشینی که پولش را ندارید رهایتان نمی‌کند، به جای غصه خوردن، سریعاً ذهنتان را روی برنامه‌ریزی سفر عید متمرکز کنید (این می‌شود دلفین آبی شما). یا اگر قبل از یک امتحان یا جلسه مهم استرس دارید و مدام می‌گویید: «نترس»، این انرژی را تغییر دهید و به‌خودتان بگویید: «من هیجان‌زده‌ام و قرار است عالی باشم.»

دلفین آبی به ما یاد می‌دهد که ذهن همیشه شلوغ است؛ هنر ما حذف کردن افکار نیست، بلکه داشتن یک سوژه جایگزین و مثبت است تا وقتی افکار منفی هجوم آوردند، سریع فرمان را بچرخانیم و از مسیر تکراری خارج شویم. به همین سادگی می‌توان هوش هیجانی را بالا برد و آرام‌تر زندگی کرد.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب ها: افکار مزاحم ، کنترل ذهن
خبرهای مرتبط
جادوگرها در استخدام سازمان سیا؛ از پروژه کنترل ذهن چه می‌دانید؟
افکاری که پیش از خواب به سراغمان می‌آید از کجا نشأت می‌گیرد؟ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روزی که زنان مشهد سکوت سیاسی را شکستند؛ روایت ۱۷ دی ۱۳۵۶
زاگرس سفید شد، شرق لکه‌ای؛ روایت ماهواره از برف ایران
اسطوره‌ای فراتر از ورزش؛ تختی در حافظه تاریخی ایرانیان
کالابرگ در کشور‌های توسعه‌یافته؛ ابزار مدیریت شوک‌های اقتصادی و امنیت غذایی
از استرس تا سلامت قلب؛ آینه طول عمر با هوش مصنوعی امتیاز سلامتی می‌دهد
سه‌چهارم عفونت‌های نوظهور انسانی ریشه حیوانی دارند
رسانه‌های اجتماعی متهم ردیف اول؛ نتایج «سنجش ادراک اخلاق» در ترکیه
آخرین اخبار
از استرس تا سلامت قلب؛ آینه طول عمر با هوش مصنوعی امتیاز سلامتی می‌دهد
کالابرگ در کشور‌های توسعه‌یافته؛ ابزار مدیریت شوک‌های اقتصادی و امنیت غذایی
زاگرس سفید شد، شرق لکه‌ای؛ روایت ماهواره از برف ایران
رسانه‌های اجتماعی متهم ردیف اول؛ نتایج «سنجش ادراک اخلاق» در ترکیه
سه‌چهارم عفونت‌های نوظهور انسانی ریشه حیوانی دارند
روزی که زنان مشهد سکوت سیاسی را شکستند؛ روایت ۱۷ دی ۱۳۵۶
اسطوره‌ای فراتر از ورزش؛ تختی در حافظه تاریخی ایرانیان
با «دلفین آبی» از «خرس های سفید» خلاص شوید!
از سیلیکون‌ولی تا سیاست؛ آیا ماشین‌ها جای شهروندان تصمیم می‌گیرند؟
تبعیض؛ آتش فتنه در خانواده
پنج افسانه غیرواقعی درباره یادگیری زبان جدید
فریاد علیه دروغ‌بافی؛ از مطهری تا زرین‌کوب و صدیقی
داشتن استخوان اضافی در انسان‌ها چقدر شایع است؟
آیا مصرف ریتالین واقعاً به افزایش تمرکز کمک می‌کند؟
پر جمعیت‌ترین شهرهای باستانی جهان
قفل جهانی بر شبکه‌های اجتماعی