باشگاه خبرنگاران جوان - ماجرا ساده است: داستایفسکی، نویسنده مشهور روسی جمله جالبی دارد: «سعی کن به خرس قطبی فکر نکنی؛ آنوقت میبینی که هر دقیقه به ذهنت میآید.» روانشناسان به این وضعیت میگویند «مشکل خرس سفید».
وقتی با خودتان میجنگید که فلان خاطره بد، اضطراب قبل از جلسه یا حتی وسوسه خرید یک کالای گرانقیمت را از سرتان بیرون کنید، مغز لجبازی میکند و آن فکر را پررنگتر جلویتان میگذارد. مثل این است که مدام بهخودتان بگویید «عصبانی نشو»، اما همین جمله شما را عصبیتر کند. پس چاره چیست؟ اینجاست که سروکله «دلفین آبی» پیدا میشود. دلفین آبی یک اسم رمز برای تکنیک «جایگزینی» است. واقعیت این است که ما نمیتوانیم جلوی ورود افکار مزاحم (همان خرسهای سفید) را بگیریم، اما میتوانیم انتخاب کنیم که چقدر در خانه ذهنمان بمانند.
دلفین آبی میگوید به جای جنگیدن با فکر منفی، بلافاصله تمرکزت را روی یک موضوع جایگزین جذاب بگذار. مثلاً اگر فکر خرید ماشینی که پولش را ندارید رهایتان نمیکند، به جای غصه خوردن، سریعاً ذهنتان را روی برنامهریزی سفر عید متمرکز کنید (این میشود دلفین آبی شما). یا اگر قبل از یک امتحان یا جلسه مهم استرس دارید و مدام میگویید: «نترس»، این انرژی را تغییر دهید و بهخودتان بگویید: «من هیجانزدهام و قرار است عالی باشم.»
دلفین آبی به ما یاد میدهد که ذهن همیشه شلوغ است؛ هنر ما حذف کردن افکار نیست، بلکه داشتن یک سوژه جایگزین و مثبت است تا وقتی افکار منفی هجوم آوردند، سریع فرمان را بچرخانیم و از مسیر تکراری خارج شویم. به همین سادگی میتوان هوش هیجانی را بالا برد و آرامتر زندگی کرد.
منبع: همشهری آنلاین