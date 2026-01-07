سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس از آغاز توزیع ۵۰۰ تن روغن خوراکی در سطح شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: با توجه به رصد بازار، روند توزیع این کالا به صورت مستمر ادامه می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صمد کردی پور اظهار کرد: روغن‌ها در حجم ۸۱۰ گرمی به شبکه توزیع شامل تعاونی ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های بزرگ تحویل می‌شود تا با نرخ مصوب و نظارت شده در اختیار مردم قرار گیرد.

به گفته او؛ با توجه به انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره تامین مابه التفاوت کالا‌های اساسی از طریق کالا برگ تامین می‌گردد.

این مقام مسئول اظهار کرد: همچنین علت تغییر نرخ مصوب دلار با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و تامین آن با دلار مرکز مبادله طلای ایران و با نرخ ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ابراز کرد: التهاب در بازار با تزریق روغن خانوار موجود در انبار اداره کل غله و خدمات بازرگانی به تدریج کاهش یافته و با شروع فعالیت کارخانجات در هفته پیش رو به روال عادی برمی گردد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: توزیع روغن ، روغن خوراکی ، جهاد کشاورزی فارس
خبرهای مرتبط
آغاز مرحله جدید توزیع بسته حمایتی مادران و کودکان شیرخوار در فارس
کشف ۱۰۰ تن روغن خوراکی احتکار شده در فارس
کشف ۳ انبار احتکار روغن خوراکی در جهرم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مسئولان اقتصادی فارس در حال پیگیری مطالبات بازاریان تا تحقق نتیجه‌اند
حرکت باشکوه مردم فارس به سوی بارگاه ملکوتی حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ (ع)
آخرین اخبار
مسئولان اقتصادی فارس در حال پیگیری مطالبات بازاریان تا تحقق نتیجه‌اند
حرکت باشکوه مردم فارس به سوی بارگاه ملکوتی حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ (ع)
کار خیرین سلامت فراتر از ساخت‌وساز است/بروکراسی نباید مانع کار خیرین شود
گازرسانی به واحد پتروشیمی لامرد به سرانجام رسید
زیارت عاشقانه؛ مردم فارس در صحن شاهچراغ گرد آمدند
شهر سلامت در سند جامع گردشگری فارس جانمایی می‌شود
توسعه فیبر نوری نیازمند نگاه جامع و کارگروهی است
رأفت پلیس فارس؛ آزادی سه نوجوان از تجمعات اخیر
توزیع ۵۰۰ تن روغن خوراکی در فارس
کشف ۳ انبار احتکار روغن خوراکی در جهرم