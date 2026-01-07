باشگاه خبرنگاران جوان - صمد کردی پور اظهار کرد: روغن‌ها در حجم ۸۱۰ گرمی به شبکه توزیع شامل تعاونی ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های بزرگ تحویل می‌شود تا با نرخ مصوب و نظارت شده در اختیار مردم قرار گیرد.

به گفته او؛ با توجه به انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره تامین مابه التفاوت کالا‌های اساسی از طریق کالا برگ تامین می‌گردد.

این مقام مسئول اظهار کرد: همچنین علت تغییر نرخ مصوب دلار با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و تامین آن با دلار مرکز مبادله طلای ایران و با نرخ ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ابراز کرد: التهاب در بازار با تزریق روغن خانوار موجود در انبار اداره کل غله و خدمات بازرگانی به تدریج کاهش یافته و با شروع فعالیت کارخانجات در هفته پیش رو به روال عادی برمی گردد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس