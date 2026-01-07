باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه امروز -چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه- در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت و با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مذاکراتی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده گفت: الان زمان مناسبی برای مذاکره نیست و این به دلیل سیاست‌های آمریکا است. ما هیچ وقت میز مذاکره را ترک نکردیم. ما همیشه آمادگی برای مذاکراتی که بر اساس منافع منافع متقابل و احترام متقابل باشد را داشته‌ایم، اما دولت آمریکا فعلا چنین رویکردی ندارد.

انگیزه گسترش روابط میان تهران و بیروت در ایران و طرف لبنانی وجود دارد

وزیر امور خارجه در خصوص اهداف سفر قریب الوقوع خود به لبنان گفت: ما به دنبال گسترش روابط با کل مجموعه لبنان و دولت لبنان هستیم. این انگیزه هم در طرف ما و هم طرف لبنانی وجود دارد. یک هیات اقتصادی هم من را در این سفر برای بررسی جنبه‌های اقتصادی و تجاری در آن کشور همراهی خواهند کرد. ان‌شاءالله امیدوارم به یک روابط بسیار خوب برگردیم.

مسائل داخلی ایران به هیچ‌کس جز مردم ایران ارتباطی ندارد

سیدعباس عراقچی درباره ادعا‌های مطرح شده در خارج از ایران پیرامون اعتراضات داخلی گفت: مسائل داخل ایران به هیچ کسی جز مردم ایران مربوط نیست و ما شاهد هستیم که در تعامل بین دولت و مردم انشالله اگر اعتراضات و نکاتی است حل و فصل شود و من خیلی امیدوار هستم که انجام شود. به هیچ دولت خارجی هم مسائل داخلی ما مربوط نیست.

معاونت دیپلماسی اقتصادی الان فعال‌ترین بخش وزارت امور خارجه است/ وظیفه تلاش برای رفع تحریم‌ها را فراموش نکرده‌ایم

وزیر امور خارجه در خصوص اقدامات اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: معاونت دیپلماسی اقتصادی الان فعال‌ترین بخش وزارت امور خارجه است. ما برای توسعه روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی به خصوص در منطقه همسایگی خودمان با کشور‌های همسایه تلاش بسیاری داریم. دیپلماسی استانی که وزارت امور خارجه شروع کرده دقیقا در همین راستا است که ظرفیت‌های استان‌ها شناسایی شود، با ظرفیت کشور‌های همسایه منطبق شود و اتصالات این‌ها برقرار شود. الحمدالله خیلی هم مورد استقبال واقع شد. الان همه استان‌ها درخواست دارند که این نوع همکاری‌ها شکل بگیرد.

عراقچی در پایان افزود: واقعا در کشور ظرفیت‌های بسیار زیادی وجود دارد که هنوز به طور کامل استفاده نشده است. در منطقه همسایگی ما هم ظرفیت‌های اقتصادی بسیار خوبی وجود دارد. سیاست اصلی ما در وزارت امور خارجه اتصال این ظرفیت‌ها به یکدیگر است تا در شرایط فعلی هم بتوانیم به اقتصاد کشور کمک کنیم. وظیفه دیگر خودمان که تلاش برای رفع تحریم‌ها است را فراموش نکردیم و هر زمان که فرصتی باشد که این کار بصورت عزتمندانه و شرافتمندانه انجام شود حتما اقدام می‌کنیم.