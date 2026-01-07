وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه الان زمان مناسبی برای مذاکره نیست و این به دلیل سیاست‌های آمریکا است، گفت: ما هیچ وقت میز مذاکره را ترک نکردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه امروز -چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه- در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت و با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مذاکراتی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده گفت: الان زمان مناسبی برای مذاکره نیست و این به دلیل سیاست‌های آمریکا است. ما هیچ وقت میز مذاکره را ترک نکردیم. ما همیشه آمادگی برای مذاکراتی که بر اساس منافع منافع متقابل و احترام متقابل باشد را داشته‌ایم، اما دولت آمریکا فعلا چنین رویکردی ندارد.

انگیزه گسترش روابط میان تهران و بیروت در ایران و طرف لبنانی وجود دارد

وزیر امور خارجه در خصوص اهداف سفر قریب الوقوع خود به لبنان گفت: ما به دنبال گسترش روابط با کل مجموعه لبنان و دولت لبنان هستیم. این انگیزه هم در طرف ما و هم طرف لبنانی وجود دارد. یک هیات اقتصادی هم من را در این سفر برای بررسی جنبه‌های اقتصادی و تجاری در آن کشور همراهی خواهند کرد. ان‌شاءالله امیدوارم به یک روابط بسیار خوب برگردیم.

مسائل داخلی ایران به هیچ‌کس جز مردم ایران ارتباطی ندارد

سیدعباس عراقچی درباره ادعا‌های مطرح شده در خارج از ایران پیرامون اعتراضات داخلی گفت: مسائل داخل ایران به هیچ کسی جز مردم ایران مربوط نیست و ما شاهد هستیم که در تعامل بین دولت و مردم انشالله اگر اعتراضات و نکاتی است حل و فصل شود و من خیلی امیدوار هستم که انجام شود. به هیچ دولت خارجی هم مسائل داخلی ما مربوط نیست.

معاونت دیپلماسی اقتصادی الان فعال‌ترین بخش وزارت امور خارجه است/ وظیفه تلاش برای رفع تحریم‌ها را فراموش نکرده‌ایم 

وزیر امور خارجه در خصوص اقدامات اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: معاونت دیپلماسی اقتصادی الان فعال‌ترین بخش وزارت امور خارجه است. ما برای توسعه روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی به خصوص در منطقه همسایگی خودمان با کشور‌های همسایه تلاش بسیاری داریم. دیپلماسی استانی که وزارت امور خارجه شروع کرده دقیقا در همین راستا است که ظرفیت‌های استان‌ها شناسایی شود، با ظرفیت کشور‌های همسایه منطبق شود و اتصالات این‌ها برقرار شود. الحمدالله خیلی هم مورد استقبال واقع شد. الان همه استان‌ها درخواست دارند که این نوع همکاری‌ها شکل بگیرد.

عراقچی در پایان افزود: واقعا در کشور ظرفیت‌های بسیار زیادی وجود دارد که هنوز به طور کامل استفاده نشده است. در منطقه همسایگی ما هم ظرفیت‌های اقتصادی بسیار خوبی وجود دارد. سیاست اصلی ما در وزارت امور خارجه اتصال این ظرفیت‌ها به یکدیگر است تا در شرایط فعلی هم بتوانیم به اقتصاد کشور کمک کنیم. وظیفه دیگر خودمان که تلاش برای رفع تحریم‌ها است را فراموش نکردیم و هر زمان که فرصتی باشد که این کار بصورت عزتمندانه و شرافتمندانه انجام شود حتما اقدام می‌کنیم.

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، مذاکره ، آمریکا
خبرهای مرتبط
بیانیه روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره مواضع مداخله جویانه آمریکا در رابطه با ایران
تأکید عراقچی بر ضرورت بهره‌گیری از دیپلماسی فعال در رابطه با نیوزلند
ابلاغ نامه عراقچی به فواد حسین
تاکید وزیران امور خارجه ایران و کوبا بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۶ ۱۷ دی ۱۴۰۴
مثلا فکر می کنی یک زمانی آمریکا دست از خوی استکباریش
برمیدارد ؟!!!!
توبه گرگ ، مرگ است !!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۲:۰۷ ۱۷ دی ۱۴۰۴
این بیچاره هر روز به یه بهانه ای درباره مذاکره با امریکا حرف می پرونه وسط تا منافعشون در امریکا و اروپا ب خطر نیفته
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۱ ۱۷ دی ۱۴۰۴
ابنا. مردم به تمسخر گرفتن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۱۷ دی ۱۴۰۴
چیز دیگه ای غیر از حرف در مورد مذاکره بلدی ؟ حقوق برای چی میگیری ؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۱۷ دی ۱۴۰۴
تو رو خدا هرکی نزدیک عراقچی هست یه پارچ آب بریزه سرش تا از خواب بیدار بشه ... مذاکره با کی؟ ترامپ به کدوم قاعده بین المللی و اخلاقی پایبنده که شما خورد و خوراک و خواب و بیدارتون شده مذاکره با این قاتل قمار باز آدم ربا ؟!
۲۰
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۱۷ دی ۱۴۰۴
اوندفعه که موقع اش بود
ثمره اش را دیدیم
انشالله هیچ وقت موقع اش نرسد
۶
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۱۷ دی ۱۴۰۴
راست میگی تا تخم مرغ شانه ای ۵ میلیون تومان راه زیاده
۸
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۱۷ دی ۱۴۰۴
چه لبخند ملیحی زدید جناب وزیر! امیدوارم آخرین لبخندت نباشه
۱
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۱۷ دی ۱۴۰۴
چقدر بعضیا علاقه دارن دنبال سر آمریکا راه بیوفتن
۲۵
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۱۷ دی ۱۴۰۴
سلام خسته نباشید
این پیام رو مینویسم ان شاء الله که به دست ادمین های سایت برسه
در شرایطی هستیم که هر اتفاقی ممکنه بیفته
اگر تغییری بدی حاصل شود (زبانم لال)
تمام کامنت های سایت رو حذف کنید چونکه با شناساییIP ها صدها هزار شهروند مؤمن سپاهی و بسیجی و دولتی و..... زندانی یا شهید می‌شوند
۲۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۳ ۱۷ دی ۱۴۰۴
امیدوارم که لال بشه
نگران بقیه نباش
خودتم خب نظر نده بذار برات بد نشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۱۷ دی ۱۴۰۴
کی وقت مناسبه وقتی دلار به ۳۰۰ هزار تومن شه
۱۳
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۱۷ دی ۱۴۰۴
لطفا با ترامپ دیوانه و دزد اصلا مذاکره نکنید
۳۴
۳۹
پاسخ دادن
جلسه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با حضور پزشکیان
پزشکیان: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، انگیزه مجریان پروژه‌ها را ارتقا می‌دهد
رئیس‌جمهور به‌زودی با مردم صحبت خواهد کرد
بیانیه روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره مواضع مداخله جویانه آمریکا در رابطه با ایران
اسلامی: احزاب نقش محوری در ارائه فهرست‌های انتخاباتی دارند
یزدی‌خواه: مهمترین دغدغه اصناف عدم ثبات نرخ ارز است/ روح‌الامینی: ۷۵ درصد ارز ترجیحی را ۹ شرکت گرفته‌اند
دولت با شنیدن صدای معترضان، اجازه نمی‌دهد اعتراضات به نفع جریان‌های خاص مصادره شود
تاکید بقائی بر عزم ایران و هند برای تقویت بیش از پیش پیوند‌های دوجانبه
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۱۸ دی
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۱۸ دی
بیانیه روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره مواضع مداخله جویانه آمریکا در رابطه با ایران
اسلامی: احزاب نقش محوری در ارائه فهرست‌های انتخاباتی دارند
تاکید بقائی بر عزم ایران و هند برای تقویت بیش از پیش پیوند‌های دوجانبه
جلسه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با حضور پزشکیان
یزدی‌خواه: مهمترین دغدغه اصناف عدم ثبات نرخ ارز است/ روح‌الامینی: ۷۵ درصد ارز ترجیحی را ۹ شرکت گرفته‌اند
رئیس‌جمهور به‌زودی با مردم صحبت خواهد کرد
دولت با شنیدن صدای معترضان، اجازه نمی‌دهد اعتراضات به نفع جریان‌های خاص مصادره شود
پزشکیان: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، انگیزه مجریان پروژه‌ها را ارتقا می‌دهد
آیت‌الله جنتی: ادعای دلسوزی آمریکا و رژیم صهیونیستی ریاکارانه است
ابراز نگرانی دیوان محاسبات کشور نسبت به برخی روند‌ها در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵
تاکید رئیس‌جمهور بر شناسایی و رفع کاستی‌های احتمالی سیاست‌های حمایتی دولت
معاون سیاسی وزیر کشور از نهایی شدن لایحه ساماندهی تجمعات خبر داد
محکومیت ورود غیرقانونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به سومالی
قائم‌پناه: جراحی اقتصادی دولت جریان رانت و فساد را از بین می‌برد
سخنگوی دولت: اجازه مصادره اعتراضات مردمی را نمی‌دهیم
عراقچی: اکنون زمان مناسبی برای مذاکره با آمریکا نیست
عارف: در صورت تکرار اشتباه، دشمن پاسخ محکم‌تری دریافت خواهد کرد
زمان قانونی ثبت‌نام از داوطلبان سه انتخابات اعلام شد
فرمانده کل ارتش: تهدید دشمنان را بدون پاسخ نمی‌گذاریم
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
دولت یارانه را به مصرف‌کننده واقعی پرداخت می‌کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ دی