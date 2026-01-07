باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که نیروهایش در حال تدوین استراتژی جدیدی هستند که بر سناریوی وقوع یک جنگ ناگهانی، مشابه وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تمرکز دارد.

زامیر در جریان سخنرانی در کنفرانس «فرماندهان جبهه داخلی» که بر نقش شهرک‌نشینان و مقامات محلی در حمایت از ارتش تمرکز داشت، درس‌های آموخته شده از عملیات «طوفان الاقصی» را ارائه کرد. او خاطرنشان کرد که تغییرات گسترده‌ای در سطح آمادگی و دستورات عملیاتی ایجاد شده و شکاف‌های موجود برطرف شده است.

او با ادعای اینکه دیگر «سیاست خویشتن‌داری» وجود نخواهد داشت، مدعی شد که این رژیم اجازه نخواهد داد گروه‌ها یا جریان‌ها حضور خود را در امتداد مرز‌ها تثبیت کنند. رئیس ستاد کل ارتش رژیم تروریستی اسرائیل با اشاره به حوادث اخیر منطقه، خطاب به مقامات محلی ادعا کرد: «ستون اصلی و اساسی، مقام محلی است؛ توانایی شما برای فعالیت در شرایط اضطراری، مستقیما بر قدرت عملیاتی ارتش تاثیر می‌گذارد.»

در همین راستا، شای کلیبر، فرمانده جبهه داخلی، خطاب به شهرک‌نشینان مدعی شد که آنها در سطح بالایی از پایداری قرار دارند و تاکید کرد که مشارکت میان آنها و ارتش، کلید اصلی در شرایط بحرانی است.

منبع: شهاب نیوز