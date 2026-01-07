باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باغستانی مدیرعامل سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعلام این که سهامداران عدالت میتوانند از این پس برای استعلام مبلغ سود و شماره شبای ثبتشده جهت واریز سود سهام عدالت خود از سامانه هوشمند استفاده کنند گفت: «دانا» در مرحله نخست بهعنوان یک ربات هوشمند، آماده پاسخگویی به پرسشهای سهامداران در حوزه سهام عدالت است و امکان دریافت اطلاعات مرتبط با سود سهام عدالت را بهصورت سریع و برخط فراهم میکند
وی ادامه داد: این ربات هماکنون از طریق سایت سهام عدالت به نشانی www.sahamedalat.ir و سامانه دارا به آدرس dara.csdiran.ir در دسترس عموم مردم قرار دارد.
فراهمسازی مسیرهای متنوع، ساده و قابل اعتماد
باغستانی با اشاره به اینکه هدف شرکت سپرده گذاری مرکزی فراهمسازی مسیرهای متنوع، ساده و قابل اعتماد برای دسترسی سهامداران به اطلاعات است، افزود: سهامداران عدالت علاوه بر استفاده از ربات هوش مصنوعی دانا، میتوانند با ورود به سامانه سهام عدالت یا سامانه دارا از مبلغ سود، شماره شبای ثبتشده و وضعیت واریز سود سهام عدالت خود مطلع شوند.
وی با اشاره به سابقه بهکارگیری هوش مصنوعی در شرکت سپرده گذاری مرکزی تصریح کرد: پیش از این در سامانه گواه برای تأیید اطلاعات سهامداران در فرآیند صدور گواهی تمکن مالی و سامانه میراث برای محاسبه سهمالارث و تطبیق و تأیید اطلاعات وراث در فرآیند تقسیم ارث، هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گرفته بود و دانا ادامه و تکامل همین مسیر هوشمندسازی خدمات در سمات است.
دستیار هوشمند ذینفعان
وی خاطرنشان کرد: دانا با رویکرد دستیار هوشمند سمات طراحی شده و در مراحل بعدی توسعه، از یک ربات پاسخگو فراتر رفته و بهعنوان دستیار هوشمند ذینفعان، میتواند در دریافت و ارائه خدمات شرکت سپردهگذاری مرکزی نقش مؤثرتری ایفا کند».
مدیرعامل سپردهگذاری مرکزی در پایان تأکید کرد: رونمایی از دانا، گام دیگری در مسیر بهرهگیری هدفمند از فناوریهای نوین برای ارتقای کیفیت خدمات، افزایش شفافیت و پاسخگویی مؤثر به ذینفعان بازار سرمایه است.
سپردهگذاری مرکزی به دنبال تفکر تضمین امنیت و کارآمدی بازار اوراق بهادار ایران از طریق توسعه و بهینه سازی ساز و کار تسویه معاملات اوراق بهادار با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.
منبع: سپردهگذاری مرکزی