در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۷۲ هزار و ۷۳۲ واحد در سطح ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با رشد ۷۲ هزار و ۷۳۲ واحد در سطح ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار واحدی به کار خود پایان داد. فملی، فارس و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، خودرو و فولاد سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۵ هزار و ۳۷ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۱۲۷ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه بانک‌ها بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۵۹۲ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین شیمیایی و فزات اساسی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

وبملت، اهرم، دارایکم بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، خودرو و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.