سخنگوی دولت از تصویب اختصاص بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت از تولیدکنندگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز -چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴- هیات دولت در خبرنگاران از تصویب اختصاص بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت از تولیدکنندگان خبر داد و گفت: این بسته در راستای تامین سرمایه در گردش و جبران تامین نقدینگی از طریق ارایه تسهیلات، کمک مالی به زنجیره تولید و تامین از جمله اوراق گام، اعتبارات اسنادی و برات الکترونیک و وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتراضات مردمی در برخی از نقاط کشور، افزود: رئیس جمهور پزشکیان تاکید کردند که در گفت‌و‌گو با مردم و معترضان اجاره نمی‌دهیم اعتراضات مردم توسط سایرین مصادره شود.

برچسب ها: سخنگوی دولت ، بسته حمایتی ، تولیدکنندگان
خبرهای مرتبط
مهاجرانی: پرداخت اعتبار ماهانه یک‌میلیون تومانی به همه دهک‌ها تصویب شد
سخنگوی دولت: گفت‌و‌گو مقدمه تصمیم درست و حل مسئله است
کالابرگ یک میلیونی نهایتاً از شنبه قابل استفاده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ دی
دولت یارانه را به مصرف‌کننده واقعی پرداخت می‌کند
فرمانده کل ارتش: تهدید دشمنان را بدون پاسخ نمی‌گذاریم
نادیده گرفتن اسناد بالادستی در بودجه ۱۴۰۵ به وضوح دیده می‌شود
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
زمان قانونی ثبت‌نام از داوطلبان سه انتخابات اعلام شد
عارف: در صورت تکرار اشتباه، دشمن پاسخ محکم‌تری دریافت خواهد کرد
عراقچی: اکنون زمان مناسبی برای مذاکره با آمریکا نیست
سخنگوی دولت: اجازه مصادره اعتراضات مردمی را نمی‌دهیم
قائم‌پناه: جراحی اقتصادی دولت جریان رانت و فساد را از بین می‌برد
آخرین اخبار
قائم‌پناه: جراحی اقتصادی دولت جریان رانت و فساد را از بین می‌برد
سخنگوی دولت: اجازه مصادره اعتراضات مردمی را نمی‌دهیم
عراقچی: اکنون زمان مناسبی برای مذاکره با آمریکا نیست
عارف: در صورت تکرار اشتباه، دشمن پاسخ محکم‌تری دریافت خواهد کرد
زمان قانونی ثبت‌نام از داوطلبان سه انتخابات اعلام شد
فرمانده کل ارتش: تهدید دشمنان را بدون پاسخ نمی‌گذاریم
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
دولت یارانه را به مصرف‌کننده واقعی پرداخت می‌کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ دی
نادیده گرفتن اسناد بالادستی در بودجه ۱۴۰۵ به وضوح دیده می‌شود
وظیفه دولت و حاکمان پاسخگویی به معترضان است
ابلاغ نامه عراقچی به فواد حسین
پزشکیان: چرا با دانشجوی معترض برخورد می‌کنیم؟
ضرورت اطلاع‌رسانی رسانه ملی درباره نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی شورا‌ها
برگزاری جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
درخواست رسیدگی فوری اتحادیه بین‌المجالس جهانی به بازداشت همسر مادورو
تأکید عراقچی بر ضرورت بهره‌گیری از دیپلماسی فعال در رابطه با نیوزلند
فرمانده قرارگاه مشترک خاتم الانبیا (ص): ایران نیازمند همبستگی فکری و عملی است
محکومیت تجاوز‌های نظامی مکرر رژیم صهیونیستی علیه لبنان
ابلاغ قانون الزام و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی
رونمایی و افتتاح از اینورتر خورشیدی ۲۵۰ کیلو وات و آزمایشگاه مرجع اینورتر‌های خورشیدی
خطیب زاده: تحریم‌ها جنگ تمام عیار علیه ایران است
هشدار دبیرخانه شورای دفاع: تداوم رفتار خصمانه، پاسخ قاطع خواهد داشت