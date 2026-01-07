سخنگوی دولت از تصویب اختصاص بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت از تولیدکنندگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز -چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴- هیات دولت در خبرنگاران از تصویب اختصاص بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت از تولیدکنندگان خبر داد و گفت: این بسته در راستای تامین سرمایه در گردش و جبران تامین نقدینگی از طریق ارایه تسهیلات، کمک مالی به زنجیره تولید و تامین از جمله اوراق گام، اعتبارات اسنادی و برات الکترونیک و وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتراضات مردمی در برخی از نقاط کشور، افزود: رئیس جمهور پزشکیان تاکید کردند که در گفت‌و‌گو با مردم و معترضان اجاره نمی‌دهیم اعتراضات مردم توسط سایرین مصادره شود.