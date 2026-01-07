با تاکید بر تأمین فراوان کالاهای اساسی، مسئولان استان از مردم خواستند تا از خریدهای هیجانی پرهیز کرده و به آرامش بازار کمک کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - پارسا مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: از دهم دی ماه که آییننامه اجرایی تضمین امنیت قضایی و معیشتی خانوارها توسط هیئت وزیران ابلاغ شد، یک کمیته زیر عنوان کمیته مدیریت بازار تشکیل شده است. مدیریت و نظارت بر بازار به عهده وزارت صمت قرار دارد و در استان نیز دستگاههای اجرایی مانند تعاون، استانداری، اقتصاد و دارایی، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرفکنندگان به عنوان اعضای این کارگروه در کنار ما فعالیت میکنند.
او افزود: وظایف این کارگروه شامل پیشبینی نظام توزیع متوازن و متناسب در سطح استانهای کشور و همچنین بهرهگیری از شبکههای توزیع شناسنامهدار فروشگاههای زنجیرهای است. این کارگروه امکانات کلیه واحدهای صنفی و سازمان میادین را در نظر دارد تا برای تأمین و توزیع کالا کمک کند. یکی از وظایف پراهمیت کمیته، رصد و پایش مستمر وضعیت بازار و رفع مشکلات اجرایی و تسهیل شرایط تأمین و عرضه کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی است.
پارسا بیان کرد: از ابتدای سال، در حوزه نظارت ۱۶ هزار بازرسی صورت گرفته است. در نتیجه این بازرسیها، ۹۳۸ پرونده تشکیل شده که منجر به صدور رأی به میزان ۲۹ میلیارد تومان در اداره کل تعزیرات حکومتی استان شده است. از این ۱۶ هزار بازرسی، ۸۰۰۰ مورد و ۲۶۷ پرونده به ارزش نزدیک ۹ میلیارد تومان به کالاهای اساسی مرتبط بوده است. تمرکز اصلی ما در حوزه نظارت بر بازرسی کالاهای اساسی است و همین امر موجب شده ۳۶ تیم بازرسی در سطح استان فعال باشند.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: از این ۳۶ تیم، ۶ تیم مختص مرکز استان هستند که هم در صبح و هم در عصر از مراکز عرضه کالا، فروشگاههای زنجیرهای و بازار روزها بازدید میکنند. مردم در صورت مواجهه با هرگونه گرانفروشی یا احتکار، باید موضوع را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در اسرع وقت بررسی شود.
او عنوان کرد: رصد و پایش انبارهای ذخیره کالاهای اساسی نیز به شدت اهمیت دارد. سامانهای تحت عنوان سامانه جامعه انبارها وجود دارد که متقاضیان تأسیس انبار ابتدا باید از ما مجوز بگیرند. بعد از ثبت اولین تراکنش در سامانه جامع انبارها، همکاران ما موجودی انبار را بررسی میکنند و این اقدام به صورت مستمر ادامه دارد.
پارسا تصریح کرد: همچنین خواهش میکنم و به مردم عزیز اطمینان دهم که التهابات بازار به زودی پایان خواهد یافت و خریدهای هیجانی را متوقف کنند. در حال حاضر در خصوص کالاهای اساسی هیچگونه کمبودی وجود ندارد و حتی روغنی که در برخی فروشگاهها کم است، ذخایر استان به اندازه کافی هستند. هر روز جلسه کارگروه تنظیم بازار با استاندار محترم برگزار میشود و دستگاههای اجرایی در حال گزارشدهی به ما هستند تا آرامش در بازار حفظ شود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار کرد: مصرف روزانه مرغ استان بین ۴۵ تا ۵۰ تن است، اما به دلیل خریدهای هیجانی، روز گذشته فقط ۱۴۰ تن مرغ توزیع کردیم. این مقدار زیاد تقاضا باعث شد هر مرغی که به بازار میآمد، فروخته شود. در حالی که استان ما تولیدکننده مرغ و تخممرغ است و نیازهای برخی استانهای مجاور را نیز تأمین میکند، به دلیل تأمین نیاز بازار، خروج مرغ از استان برای یکی دو روز آینده ممنوع شده است. ما در تأمین مرغ و تخممرغ هیچ مشکلی نداریم و ۳۰ درصد از تولید خودمان در استان مصرف میشود و ۷۰ درصد به استانهای مجاور ارسال میگردد. این خریدهای هیجانی هیچگونه توجیهی ندارند.
او گفت: ما پروندههای تخلف تشکیل شده را ارسال میکنیم و در کل تضاد حکومتی، بر اساس نرخنامهای که وجود دارد، تشکیل پرونده میشود و جریمهها توسط قاضی تعیین خواهد شد. یکی از اهداف اجرای این طرح معیشتی کالا برگ، آزادسازی قیمتهاست. در گذشته، وجود ارز ترجیحی و اختلاف قیمتها، فرایندی را ایجاد میکرد که به رانت منجر میشد. به همین دلیل، دولت تصمیم به انجام این اقدام بزرگ گرفته که قطعاً در آینده نزدیک عواید آن زندگی اقشار کمدرآمد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. با اجرایی شدن این طرح، قیمت ارز واقعیتر و تکنرخی خواهد شد و بسیاری از رانتها و واسطهها حذف خواهند شد.
پارسا افزود: نیروهای بسیج اصناف در تیمهای بازرسی ما حضور دارند و بسیاری از آنها به صورت افتخاری برای ما کار میکنند. اعضای جدید نیز از دورههای آموزشی عبور کرده و در تیمهای با تجربه قرار گرفتهاند. ما در حال حاضر در مرحله آغاز اجرای این طرح هستیم و پیشبینی شده که در آینده نزدیک، منویی در سامانه برای خرید سایر کالاهای مصرفی مردم نیز توسعه یابد.
به دلیل اینکه این طرح در مراحل اولیه خود است، تمرکز ما بر تأمین کالاهای اساسی است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: پس از کمی پیشرفت، قطعاً بازخوردهای بهتری را خواهیم داشت و سیستم روز به روز بهبود مییابد. در آیندهای نزدیک، شاهد سیستمهای روانتر و شفافتری خواهیم بود. زیرساختهای این طرح نیز از گذشته وجود داشته و مردم سالهاست که از طرح کالا برگ استفاده میکنند.
او ادامه داد: مردم میتوانند اخبار را فقط از صدا و سیما پیگیری کنند و مصوبات کارگروه تنظیم بازار استان نیز تنها از طریق این رسانه اعلام خواهد شد. موجودی روغن در مغازهها که ممکن است برای یک ماه کافی بوده، در یک تا دو روز خالی شده است. اما میخواهم به مردم عزیز اطمینان دهم که موجودی انبارهای استان کافی است و هیچ مشکلی در تأمین روغن وجود ندارد. فروشگاههای زنجیرهای نیز بهطور مداوم تغذیه میشوند و به زودی، فروشگاههایی که با کالا برگ همکاری دارند، روغنهای خود را تأمین خواهند کرد. ما قیمت کالاها را بهصورت روزانه رصد میکنیم و مردم میتوانند با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند تا قیمتهای کالاهای اساسی را دریافت کنند.