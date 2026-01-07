باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جعفر قائم‌پناه امروز -چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه- در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: الان ما یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور داریم که در حال شکل گرفتن است. طبیعی است که تا امروز ارزی که ۲۸ هزار تومان بود را برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌دادیم تا این کالا‌ها با همان نرخ به دست مردم برسد. بخش زیادی از این فرآیند، شامل گروه‌هایی می‌شد که به‌عنوان واردکننده، از تفاوت بین ارز دولتی و ارز آزاد بهره می‌بردند.

وی افزود: وقتی این جراحی بزرگ اقتصادی انجام می‌شود، طبیعی است که برخی انتظار دارند همچنان همان سود‌های گذشته را داشته باشند. اما با اصلاحاتی که اتفاق افتاده، قطعاً فساد‌های گذشته از بین خواهد رفت. به همین دلیل است که صدای برخی افراد بلند شده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه امیدواریم تصمیمات اخیر دولت بتواند وضعیت کالا‌های اساسی را بهبود دهد، اظهار کرد: در حال حاضر، این کالا‌ها به اندازه کافی در بنادر و انبار‌ها موجود است. امیدواریم طی دو تا سه روز آینده، موضوع روغن که یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های مردم است، طبق دستور آقای دکتر پزشکان حل شود.

قائم‌پناه گفت: با ادامه این جراحی اقتصادی، انتظار می‌رود تا هفته آینده شرایط تا حد زیادی بهبود پیدا کند و مسائل مربوط به تأمین کالا‌های اساسی کنترل شود.