معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: جراحی اقتصادی دولت جریان رانت و فساد را از بین خواهد برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جعفر قائم‌پناه امروز -چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه- در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: الان ما یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور داریم که در حال شکل گرفتن است. طبیعی است که تا امروز ارزی که ۲۸ هزار تومان بود را برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌دادیم تا این کالا‌ها با همان نرخ به دست مردم برسد. بخش زیادی از این فرآیند، شامل گروه‌هایی می‌شد که به‌عنوان واردکننده، از تفاوت بین ارز دولتی و ارز آزاد بهره می‌بردند.

وی افزود: وقتی این جراحی بزرگ اقتصادی انجام می‌شود، طبیعی است که برخی انتظار دارند همچنان همان سود‌های گذشته را داشته باشند. اما با اصلاحاتی که اتفاق افتاده، قطعاً فساد‌های گذشته از بین خواهد رفت. به همین دلیل است که صدای برخی افراد بلند شده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه امیدواریم تصمیمات اخیر دولت بتواند وضعیت کالا‌های اساسی را بهبود دهد، اظهار کرد: در حال حاضر، این کالا‌ها به اندازه کافی در بنادر و انبار‌ها موجود است. امیدواریم طی دو تا سه روز آینده، موضوع روغن که یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های مردم است، طبق دستور آقای دکتر پزشکان حل شود.

قائم‌پناه گفت: با ادامه این جراحی اقتصادی، انتظار می‌رود تا هفته آینده شرایط تا حد زیادی بهبود پیدا کند و مسائل مربوط به تأمین کالا‌های اساسی کنترل شود.

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، جراحی اقتصادی ، اعتراض
خبرهای مرتبط
قائم‌پناه: پیگیری منابع مصوبات سفر رئیس‌جمهور، اولویت اول است
قائم‌پناه: اصلاح وزارتخانه به معنای تعویض وزرا نیست
مماشات و تساهل با بی‌انضباطی بانک‌ها در دولت جایی ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ دی
دولت یارانه را به مصرف‌کننده واقعی پرداخت می‌کند
فرمانده کل ارتش: تهدید دشمنان را بدون پاسخ نمی‌گذاریم
نادیده گرفتن اسناد بالادستی در بودجه ۱۴۰۵ به وضوح دیده می‌شود
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
زمان قانونی ثبت‌نام از داوطلبان سه انتخابات اعلام شد
عارف: در صورت تکرار اشتباه، دشمن پاسخ محکم‌تری دریافت خواهد کرد
عراقچی: اکنون زمان مناسبی برای مذاکره با آمریکا نیست
سخنگوی دولت: اجازه مصادره اعتراضات مردمی را نمی‌دهیم
قائم‌پناه: جراحی اقتصادی دولت جریان رانت و فساد را از بین می‌برد
آخرین اخبار
قائم‌پناه: جراحی اقتصادی دولت جریان رانت و فساد را از بین می‌برد
سخنگوی دولت: اجازه مصادره اعتراضات مردمی را نمی‌دهیم
عراقچی: اکنون زمان مناسبی برای مذاکره با آمریکا نیست
عارف: در صورت تکرار اشتباه، دشمن پاسخ محکم‌تری دریافت خواهد کرد
زمان قانونی ثبت‌نام از داوطلبان سه انتخابات اعلام شد
فرمانده کل ارتش: تهدید دشمنان را بدون پاسخ نمی‌گذاریم
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
دولت یارانه را به مصرف‌کننده واقعی پرداخت می‌کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ دی
نادیده گرفتن اسناد بالادستی در بودجه ۱۴۰۵ به وضوح دیده می‌شود
وظیفه دولت و حاکمان پاسخگویی به معترضان است
ابلاغ نامه عراقچی به فواد حسین
پزشکیان: چرا با دانشجوی معترض برخورد می‌کنیم؟
ضرورت اطلاع‌رسانی رسانه ملی درباره نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی شورا‌ها
برگزاری جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
درخواست رسیدگی فوری اتحادیه بین‌المجالس جهانی به بازداشت همسر مادورو
تأکید عراقچی بر ضرورت بهره‌گیری از دیپلماسی فعال در رابطه با نیوزلند
فرمانده قرارگاه مشترک خاتم الانبیا (ص): ایران نیازمند همبستگی فکری و عملی است
محکومیت تجاوز‌های نظامی مکرر رژیم صهیونیستی علیه لبنان
ابلاغ قانون الزام و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی
رونمایی و افتتاح از اینورتر خورشیدی ۲۵۰ کیلو وات و آزمایشگاه مرجع اینورتر‌های خورشیدی
خطیب زاده: تحریم‌ها جنگ تمام عیار علیه ایران است
هشدار دبیرخانه شورای دفاع: تداوم رفتار خصمانه، پاسخ قاطع خواهد داشت