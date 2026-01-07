معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا گفت: اکنون بیش از هزار و ۲۰۰ کلانتری در سطح کشور دارای دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سعید منتظرالمهدی روز چهارشنبه در دیدار با «هایزن بنیحیی» رئیس انجمن آموزش مددکاری اجتماعی آسیا و اقیانوسیه و «عمران جمیل» دبیر فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی در این منطقه، به تشریح اقدامات پلیس در حوزه مشاوره و مددکاری اجتماعی پرداخت.
سردار منتظرالمهدی با تشریح رویکرد اجتماعی پلیس جمهوری اسلامی ایران در حوزه مشاوره و مددکاری اجتماعی گفت: تجربه پلیس ایران در این حوزه، با هدف افزایش آرامش عمومی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، مورد توجه مسئولان منطقهای و بینالمللی قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: پلیس جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و انسانی، رویکرد اجتماعی را بهصورت هدفمند در کلانتریهای سراسر کشور نهادینه کرده و این رویکرد امروز به یکی از ارکان مهم تأمین امنیت پایدار تبدیل شده است.
سردار منتظرالمهدی با اشاره به نقش گفتوگو در حل تعارضات اجتماعی تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد مراجعان پس از یک یا دو جلسه مشاوره به حل مشکل خود میرسند و در ۹ ماه گذشته، بیش از ۸۵۰ هزار مشاوره فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراکز پلیس ارائه شده که بیش از ۷۰ درصد این مراجعات به صلح و سازش انجامیده و از ورود پروندهها به چرخه قضایی و انتظامی جلوگیری کرده است.
وی از اقدامات آموزشی پلیس در حوزه اجتماعی خبر داد و گفت: بخشی از مشاوران و مددکاران اجتماعی پلیس بهعنوان مربیان آموزش همگانی در مدارس و مراکز آموزشی حضور دارند و آموزش مهارتهای اجتماعی و افزایش تابآوری روانی دانشآموزان را دنبال میکنند.
در ادامه این نشست، سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به سابقه فعالیت مددکاری اجتماعی در پلیس اظهار کرد: از سال ۱۳۷۹ که مددکاری اجتماعی در پلیس آغاز شد، این حوزه مسیر توسعه کیفی و کمی قابل توجهی را طی کرده و این روند نشاندهنده باور جدی پلیس به تقویت رویکرد اجتماعی در مجموعه انتظامی است.
وی افزود: همکاری مستمر پلیس با انجمن مددکاران اجتماعی ایران، نقش مؤثری در برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی داشته و چهلمین همایش ملی و ششمین همایش بینالمللی مددکاری اجتماعی با شعار «مددکاری اجتماعی و سرمایه اجتماعی» امسال بهصورت حضوری برگزار خواهد شد.
موسویچلک تأکید کرد: بازدید مسئولان منطقهای فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی از خدمات مددکاری اجتماعی پلیس، فرصت مناسبی برای معرفی تجربههای میدانی ایران در این حوزه و انتقال آن به سطح بینالمللی است.
در بخش دیگری از این دیدار، هایزن بنیحیی رئیس انجمن آموزش مددکاری اجتماعی آسیا و اقیانوسیه با اشاره به مشاهدات خود از فعالیتهای پلیس ایران گفت: مشاهده این سطح از فعالیتهای حرفهای مشاوره و مددکاری اجتماعی در یک نهاد انتظامی، نشاندهنده ظرفیت بالای گفتوگو و رویکرد اجتماعی در حل تعارضات بدون تنش است.
عمران جمیل دبیر فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی در آسیا و اقیانوسیه با تمجید از خدمات پلیس جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: نزدیکتر شدن جامعه به پلیس از طریق مددکاری اجتماعی، نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی دارد و مدلی که در ایران اجرا شده، الگویی قابل استفاده برای سایر کشورهاست.
