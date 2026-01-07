باشگاه خبرنگاران جوان - گزارشها از گمرکات کشور نشان میدهد که همزمان با برنامههای اعلامی وزارت اقتصاد و اجرای سیاستهای جدید ارزی و شفاف شدن تکالیف واردکنندگان طبق وعده وزیر اقتصاد، در ۲ روز گذشته ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات سرعت گرفته، به نحوی که ۱۳۱ هزار تن کالای اساسی در ۲۴ ساعت گذشته از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شده است.
در این راستا با شبانهروزی کردن گمرکات مهم کشور و افزایش ساعت کاری و خطوط ترخیص کالاهای اساسی در برخی از گمرکات و تلاش کارکنان گمرک ایران، شاهد افزایش ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور در ۲۴ ساعت گذشته بودهایم.
این گزارش میافزاید: کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم که به گمرک اظهار میشود، گمرک با هدف تسهیل و تسریع در ترخیص، این کالاها را در مسیر سبز قرار میدهد که در مسیر سبز کالاها نیاز به ارزیابی و کارشناسی ندارد و صرفاً صاحب کالا اظهار الکترونیکی میکند تا بدون معطلی و کمترین فرایند، تشریفات گمرکی آن انجام شود.
براساس این گزارش، از آنجایی که در زنجیره ترخیص کالاها از جمله کالاهای اساسی عوامل و سازمانهای دیگری نیز با هدف اطمینان از سلامت کالاها و کنترلهای بهداشتی و قرنطینهای نقش دارند، ترخیص قطعی کالا از گمرک نیازمند صدور مجوز از سوی سازمانهای مرتبط از جمله استاندارد، قرنطینه دامی و نباتی و بهداشت است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تلاش و همکاری سازمانهای همجوار در صدور مجوزها برای ترخیص سریع کالاهای اساسی از گمرک، تشریح کرد: پس از انجام تشریفات گمرکی کالای اساسی، خروج کالاها نیاز به پرداخت حقوق ورودی از سوی صاحب کالا و صدور مجوزهای قانونی توسط سازمانهای مجوزدهنده دارد تا این کالاها از گمرک ترخیص قطعی و خارج شوند. به همین دلیل همکاری و تسریع در صدور مجوز از سوی سازمانهای همجوار به مانند دفاع مقدس ۱۲ روزه لازم و ضروری است.
این گزارش در خصوص واردات کالاهای اساسی در ۹ ماهه سال جاری میافزاید: در این مدت ۲۰ میلیون و ۴۵۱ هزار تن کالاهای اساسی وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش در ۹ ماه سال جاری سه قلم عمده کالای اساسی وارداتی شامل ذرت، روغنخوراکی و برنج بوده که به ترتیب ۹، ۴۷ و ۵۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران در جهت اجرا و پیادهسازی سیاستهای وزیر اقتصاد و در راستای برنامههای اعلامی با هدف تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی، با شبانهروزی کردن گمرکات مهم و افزایش ساعت کاری برخی از گمرکات که در ترخیص کالای اساسی نقش دارند و با بهرهگیری از تجربیات دفاع مقدس ۱۲ روزه همه تلاش خود را در سرعت بخشیدن انجام تشریفات گمرکی کالای اساسی انجام میدهد.