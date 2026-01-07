گمرک ایران اعلام کرد: در پی اعمال سیاست‌های ارزی جدید دولت، ترخیص کالا‌های اساسی از گمرکات روان‌تر شده است، به طوری که واردات روغن در ۹ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۷ درصدی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش‌ها از گمرکات کشور نشان می‌دهد که همزمان با برنامه‌های اعلامی وزارت اقتصاد و اجرای سیاست‌های جدید ارزی و شفاف شدن تکالیف واردکنندگان طبق وعده وزیر اقتصاد، در ۲ روز گذشته ترخیص کالا‌های اساسی از گمرکات سرعت گرفته، به نحوی که ۱۳۱ هزار تن کالای اساسی در ۲۴ ساعت گذشته از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شده است.

در این راستا با شبانه‌روزی کردن گمرکات مهم کشور و افزایش ساعت کاری و خطوط ترخیص کالا‌های اساسی در برخی از گمرکات و تلاش کارکنان گمرک ایران، شاهد افزایش ترخیص کالا‌های اساسی از گمرکات کشور در ۲۴ ساعت گذشته بوده‌ایم.

این گزارش می‌افزاید: کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم که به گمرک اظهار می‌شود، گمرک با هدف تسهیل و تسریع در ترخیص، این کالا‌ها را در مسیر سبز قرار می‌دهد که در مسیر سبز کالا‌ها نیاز به ارزیابی و کارشناسی ندارد و صرفاً صاحب کالا اظهار الکترونیکی می‌کند تا بدون معطلی و کمترین فرایند، تشریفات گمرکی آن انجام شود.

براساس این گزارش، از آنجایی که در زنجیره ترخیص کالا‌ها از جمله کالا‌های اساسی عوامل و سازمان‌های دیگری نیز با هدف اطمینان از سلامت کالا‌ها و کنترل‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای نقش دارند، ترخیص قطعی کالا از گمرک نیازمند صدور مجوز از سوی سازمان‌های مرتبط از جمله استاندارد، قرنطینه دامی و نباتی و بهداشت است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تلاش و همکاری سازمان‌های همجوار در صدور مجوز‌ها برای ترخیص سریع کالا‌های اساسی از گمرک، تشریح کرد: پس از انجام تشریفات گمرکی کالای اساسی، خروج کالا‌ها نیاز به پرداخت حقوق ورودی از سوی صاحب کالا و صدور مجوز‌های قانونی توسط سازمان‌های مجوزدهنده دارد تا این کالا‌ها از گمرک ترخیص قطعی و خارج شوند. به همین دلیل همکاری و تسریع در صدور مجوز از سوی سازمان‌های همجوار به مانند دفاع مقدس ۱۲ روزه لازم و ضروری است.

این گزارش در خصوص واردات کالا‌های اساسی در ۹ ماهه سال جاری می‌افزاید: در این مدت ۲۰ میلیون و ۴۵۱ هزار تن کالا‌های اساسی وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش در ۹ ماه سال جاری سه قلم عمده کالای اساسی وارداتی شامل ذرت، روغن‌خوراکی و برنج بوده که به ترتیب ۹، ۴۷ و ۵۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران در جهت اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌های وزیر اقتصاد و در راستای برنامه‌های اعلامی با هدف تسهیل و تسریع در ترخیص کالا‌های اساسی، با شبانه‌روزی کردن گمرکات مهم و افزایش ساعت کاری برخی از گمرکات که در ترخیص کالای اساسی نقش دارند و با بهره‌گیری از تجربیات دفاع مقدس ۱۲ روزه همه تلاش خود را در سرعت بخشیدن انجام تشریفات گمرکی کالای اساسی انجام می‌دهد.

برچسب ها: گمرک ایران ، ترخیص کالای اساسی
خبرهای مرتبط
اعتبار کالا برگ برای ۸۶ میلیون ایرانی شارژ شده است/ ارز ترجیحی حذف نشده است+ فیلم
مدنی زاده: نظام ثبت سفارش کالا متحول می‌شود
معطلی کالاها در گمرکات کشور مهم‌ترین چالش اصناف است+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واریز سود سهام عدالت از عصر امروز+ فیلم
نقش پررنگ اصناف در برقراری آرامش و ثبات اقتصادی در کشور
جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک
جزئیات واریز مرحله اول سود سهام عدالت/ سود وراث هم واریز می‌شود
چرا کالابرگ یک میلیون تومانی بسیار کارآمدتر از نظام ارز چندنرخی است؟
اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بعد از حذف ارز ترجیحی در حال بررسی است+ فیلم
تخصیص ارز به جای واردات خودرو به واردات بنزین اختصاص یافته است+ فیلم
شرط تنظیم بازار کالا‌های اساسی چیست؟
سقف گواهی‌های صرفه‌جویی برق افزایش پیدا کرد/ توسعه طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
قیمت مصوب مرغ به ۲۷۸ هزار تومان رسید
آخرین اخبار
ترخیص کالا‌های اساسی از گمرکات سرعت گرفت
رشد بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
رونمایی از یک ربات هوش مصنوعی با قابلیت استعلام واریز سود سهام عدالت
ورود مجلس به بدقولی خودروسازان در تحویل خودرو‌های پیش فروش شده
احداث مزارع خورشیدی در ۴ استان کلید خورد
جزئیات واریز مرحله اول سود سهام عدالت/ سود وراث هم واریز می‌شود
واریز سود سهام عدالت از عصر امروز+ فیلم
توقیف ۱۶۰۰ دستگاه ترازوی دیجیتالی و باسکول غیر استاندارد
قیمت مصوب مرغ به ۲۷۸ هزار تومان رسید
اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بعد از حذف ارز ترجیحی در حال بررسی است+ فیلم
۷۵ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
شرط تنظیم بازار کالا‌های اساسی چیست؟
چرا کالابرگ یک میلیون تومانی بسیار کارآمدتر از نظام ارز چندنرخی است؟
تخصیص ارز به جای واردات خودرو به واردات بنزین اختصاص یافته است+ فیلم
جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک
سقف گواهی‌های صرفه‌جویی برق افزایش پیدا کرد/ توسعه طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
نقش پررنگ اصناف در برقراری آرامش و ثبات اقتصادی در کشور
وزیر جهاد کشاورزی: کالابرگ افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران می‌کند + فیلم
ارز ترجیحی ضد تولید بود/ با اصلاح روش، یارانه ۷۰۰ همتی به دست مردم می‌رسد
آلودگی هوا تا پایان هفته مهمان کلان شهر‌ها خواهد بود
شفافیت بازار برق با کاهش خرید و فروش دولتی محقق می‌شود
ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مدیران بر اساس برنامه عملیاتی انجام خواهد شد
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی منصوب شد
آمادگی کامل اتاق‌های سه‌گانه برای همراهی با دولت در ساماندهی پایدار چالش‌های اقتصادی
۳۰ میلیون دلار مازادِ عرضه، در اولین روز کاری بازار یکپارچه ارزی
حفظ سرمایه دامی و افزایش بهره‌وری اولویت اصلی کشور است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۶ دی ماه
مقررارت جدید خرید و فروش ارز به زودی ابلاغ می‌شود
کمبودی در عرضه روغن نداریم/ توزیع ۱۱۰۰ تن روغن در سطح کشور +فیلم
تک‌نرخی شدن ارز؛ کلید اصلاحات اقتصادی و ضرورت حمایت از دهک‌های پایین