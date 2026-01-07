باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال پس از ورود به اردوی تیم ملی امید در عربستان، در جمع اعضای تیم اظهار کرد: این جمع‌ها به آدم حس جوانی می‌دهد و امیدی درونش به وجود می‌آید. بحث دوم مقداری دلی است. فوتبالیست، از جمله خود من، متعلق به قشر تقریباً ضعیف جامعه است و با سختی‌های بزرگ به جایگاهی می‌رسد. روزی هزار رکعت نماز شکر بخوانید که خدا این نعمت الهی را به شما جوانان خوب داده تا از میان بیش از ۷۰ میلیون ایرانی و بیش از پنج میلیون فوتبالیست، در تیم ملی باشید.

او افزود: این نعمت باعث شده تا اگر به پولی برسید، تغییرات خوبی در زندگی خودتان و خانواده‌تان ایجاد شود. خود من روزی هزار تومان داشتم و می‌خواستم یک کت چهار هزار تومانی بخرم. از کلاس پنجم دبستان که پدرم فوت کرد تا الان کار کرده‌ام که بخشی از آن فوتبال بوده است. قطعاً شما هم این شرایط را دارید.

سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران تأکید کرد: در برهه‌ای قرار گرفته‌اید که باید تاریخ‌سازی کنید. یا خدا شما را دوست داشته یا می‌خواهد شما را امتحان کند که مسئولیتی به شما داده که پس از ۵۰ سال هیچ‌کس نتوانسته آن را انجام بدهد. امیدوارم به لطف خدا، اهل بیت، امید روانخواه و همکاران عزیزشان و مدیریت تیم، بتوانید این تاریخ‌سازی را انجام بدهید.

قلعه‌نویی افزود: سال‌ها در فوتبال بوده‌ام و بیش از ۲۰ سال مربیگری می‌کنم. لیگ نیز تحت رصد ماست و همه چیز را می‌بینیم. این توانایی در وجود شماست که با داشتن این سرمربی که خودش یکی از استعداد‌های ناب فوتبال بود و به خاطر شرایط زانویش خیلی زود بازی را کنار گذاشت، به جایگاه خوبی برسید.

او ادامه داد: من عاشق فوتبال هستم و جدا از تماشای بازی‌های لیگ برتر، صبح زود نیز بازپخش آنها را می‌بینم. حتی بازی‌های لیگ یک را هم دنبال می‌کنم. آینده برای شما و برخی نفرات دیگر است. خود ما قبول داریم که میانگین سنی تیم ملی بالاست، اما در این دو سال مدام تغییر نسل داده‌ایم و خیلی از شما‌ها به‌طور مستمر به اردوی تیم ما آمده‌اید. شاید خود من در آینده نباشم. امثال امید روانخواه آینده مربیگری هستند که با وجود جوانی، عاشقانه فوتبال را دوست دارند.

سرمربی تیم ملی بزرگسالان تصریح کرد: اگر فوتبال را مانند یک کار تلقی کنید، به جایی نمی‌رسید. هر تیمی را که می‌گرفتم، می‌گفتم حس می‌کنم سال اول مربیگری‌ام است. رزومه و عقبه را کنار می‌گذاشتم. وظیفه‌ام است که اینجا باشم. خیلی از شما‌ها باید به تیم ملی آینده کمک کنید. البته حضور در جام جهانی نیز به عملکرد خودتان بستگی دارد. من، امیر قلعه‌نویی، اگر سطح کیفی بازیکن جوان و باتجربه یکسان باشد، فرصت را به جوان می‌دهم. همان‌گونه که خود روانخواه می‌داند، در استقلال ۱۷ نفر را کنار گذاشتم؛ از جمله کاپیتان تیم ملی و افرادی مانند امیرحسین صادقی، وحید طالب‌لو و پیروز قربانی و بعد‌ها امید روانخواه را آوردم. الان هم همین‌طور است.

او افزود: شما می‌توانید تاریخ‌سازی کنید. همیشه باید سید جلال حسینی را الگوی خود قرار بدهید. با همکارانم جلسات زیادی می‌گذارم و از پزشک تیم نیز نظرخواهی می‌کنم، اما در نهایت خودم تصمیم نهایی را می‌گیرم که چه کسی را در زمین بگذارم. برای اولین بار در بازی با ازبکستان در جام ملت‌ها به او بازی دادم، در حالی که خیلی از همکارانم مقاومت کردند و گفتند بهتر است بازیکن باتجربه بگذارید. آن زمان محمد نصرتی، رحمان رضایی و دیگران در تیم بودند، اما از زمانی که سید جلال آمد، حدود ۱۳ سال در باشگاه‌های بزرگ و تیم ملی حضور داشت.

قلعه‌نویی ادامه داد: برای رسیدن به یک جایگاه باید هدف‌گذاری، نظم و انضباط داشته باشید و به خدا و اهل بیت توکل کنید. در پایتخت آمریکا، در مقابل رئیس‌جمهور این کشور، پنج میلیارد نفر بیننده مراسم قرعه‌کشی جام جهانی بودند که شکیل اونیل، گران‌ترین و قوی‌ترین بسکتبالیست دنیا، گفت: "Islamic Republic of Iran". خدا خواست به یک گروه عزت بدهد. در شرایطی که بازیکنان لژیونر زیاد و میزبانی نداشتیم و شاید نفرات جوان و مستعد مثل شما زیاد نبودند، وقتی برای جام ملت‌های ۲۰۰۷ سرمربی تیم ملی شدم، یک تیم «ب» تشکیل دادیم. از همین مینی‌کمپ اخیر نیز خیلی از بازیکنان اکنون در تیم ملی امید هستند و نفرات دیگری هم در باشگاه‌های خوب بازی می‌کنند. اگر خدا بخواهد به آدم عزت بدهد و کار برای خدا باشد، همین می‌شود.

او گفت: روزی هم که برای دومین بار سرمربی تیم ملی شدم، سرمربی تراکتور، پرسپولیس، سپاهان و استقلال نبودم و سرمربی گل‌گهر بودم. خدا به من عزت داد و سریع‌ترین صعود را با وجود موانع و مشکلات زیاد و امتیاز برابر با ژاپن رقم زدیم. برای زندگی خود هدف‌گذاری داشته باشید و احترام به پدر و مادر را در اولویت قرار دهید.

قلعه‌نویی عنوان کرد: جایگاهی که در نسل خودم به دست آوردم، لطف خدا و اهل بیت است. وظیفه ماست کنار مردم باشیم و با مردم زندگی کنیم، اما برای مردم زندگی نکنیم شما نیز دغدغه مشکلات اقتصادی و مدنی مردم را داشته باشید. هیچ‌وقت هم فکر نکنید وقتی به اینجا رسیده‌اید کار تمام شده است.

او افزود: برای خودم رویاپردازی می‌کنم و به مسئولان کمپ و هتلی که برای تیم ملی در آمریکا دیدیم، گفتم می‌خواهم کاری کنم که همه خیابان‌های اطراف پر شود. وقتی متر معیار فوتبال ما بالا برود، اتفاقی مانند بازی با ژاپن رخ می‌دهد. همین تانزانیا که به خاطرش به ما حمله کردند، مقابل مراکش جلوی ۷۰ هزار تماشاگر حریف یک بر صفر شکست خورد. پس این، متر تیم ملی ایران است. همکاران من جزو قوی‌ترین کادر فنی تاریخ تیم ملی هستند و باید متر تیم خود را بالا ببریم.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: تیم ملی بزرگسالان برای شماست، اما باید نکاتی که گفتم را لحاظ کنید. یک بزرگی به من می‌گفت همیشه از خدا طلب کن و شما نیز سعی کنید همیشه یاد بگیرید و از آن بالایی طلب کنید. بگویید الان به تیم امید رسیده‌ایم و فاز بعدی‌مان باید تیم ملی بزرگسالان باشد.

قلعه‌نویی تصریح کرد: در طول سال، ۳۰۰ روز در مرکز ملی فوتبال فعالیت می‌کنیم. تک‌تک شما در دایره نفرات ما هستید که به خاطر حضور در اردوی تیم ملی امید و عملکرد خودتان در آن دایره جا‌به‌جا می‌شوید. روزی که آن صعود سخت را رقم زدیم، در تلویزیون گفتم تازه کار ما شروع شد. شما هم باید این پرچم را نگه دارید.

اوخاطرنشان کرد: شاید جایی من اشتباه کنم. ان‌شاءالله در جام جهانی باشید، اما اگر نباشید، قطعا جام ملت‌های آینده برای شماست. در نهایت بهترین‌ها را برای شما آرزو می‌کنم. تنها چیزی که کهنه‌اش خوب است، رفاقت است و با هم رفیق باشید. عکس‌های بیش از ۴۰ سال قبل خود را با امثال حمید درخشان، فرشاد پیوس و دیگران می‌بینم که شاید خودمان را نشناسیم، اما مثل برق گذشت.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: از لحظه لحظه زندگی خود لذت ببرید و تا می‌توانید به پدر و مادر محبت کنید. حضرت رسول می‌فرمایند: "سایه پدر و دعای مادر". به برادر خود نیز احترام بگذارید و اگر بچه محل‌هایتان مشکلی دارند، به آنها کمک کنید. به خودتان بگویید خود را در جام جهانی و المپیک می‌بینم، اما این مسیر ریاضت می‌خواهد. بین حرف تا عمل فاصله زیاد است؛ خیلی‌ها مومن حرفی هستند و خیلی‌ها مومن عملی. این بسیار مهم است. می‌گویند ۲ بهشت داریم؛ بهشتی که خدا می‌دهد و بهشتی که ما براساس عملکرد خود به دست می‌آوریم. اینها خیلی مهم هستند.

منبع: فدراسیون فوتبال