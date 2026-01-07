مرکز اطلاع رسانی پلیس امنیت اقتصادی فراجا، اعلام کرد: در اجرای ۲ عملیات مختلف در استان تهران و فارس در مجموع ۲۸ هکتار زمین خواری کشف و آزادسازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد که با اخبار و اطلاعات به دست آمده و بررسیهای میدانی صورت گرفته مشخص شد، افرادی در قالب شرکت تعاونی مسکن در اقدامات غیر قانونی در قالب سه پروژه تعاونی با تبلیغات غیر واقعی و عوام فریبانه، حدود ۱۰ هزار متر زمین با کاربری غیر مسکونی در غرب تهران را تصرف و با جعل اسناد، آن را به بیش از ۲ هزار نفر فروختند.
همچنین کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در استان فارس فردی را که اقدام به تصرف ۲۷ هکتار از اراضی ملی کرده بود، شناسایی و در این راستا برای متهم پرونده قضایی تشکیل دادند.
ارزش این اراضی برابر اعلام کارشناسان بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، رسیدگی به اتهامات متهمان پروندهای تشکیل شده درحال انجام است و تاکنون ۲۱ نفر از متهمان اصلی احضار و از آنان بازجویی انجام شده است.
پلیس امنیت اقتصادی با هر گونه دست اندازی به اراضی ملی و اموال عمومی قاطعانه برخورد میکند و ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره ۳۰۱۱۰ به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان است و به طور حتم با همکاری و مشارکت مردم بهتر میتوان با جرایم و مفاسد اقتصادی و کالای قاچاق و احتکار مقابله و مبارزه کرد.
منبع: فراجا