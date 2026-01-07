باشگاه خبرنگاران جوان - امروز چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۵ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۶۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۶۰ میلیون تومان
|نیم سکه
|۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۳ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۵ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۱ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان