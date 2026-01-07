امروز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۵ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۶۳  میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۶۰ میلیون تومان
نیم سکه ۸۵  میلیون و ۵۰۰ هزار  تومان
ربع سکه ۵۲ میلیون  و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۲۳ میلیون  تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۵ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۲۱ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان

 

