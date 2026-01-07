باشگاه خبرنگاران جوان- در نشست مشترک هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران زیرمجموعه با مدیرکل و معاونان دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، ظرفیت‌ها و محور‌های مشترک همکاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی در راستای ارتقای فعالیت‌های آموزشی و مشارکتی اتخاذ شد.

بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد به منظور ایجاد سازوکار‌های مشورتی و مشارکتی و هم‌افزایی در فعالیت‌های آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی، کمیته مشترکی با حضور مدیران مرتبط دو سازمان تشکیل شود و دبیرخانه این کمیته در دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی مستقر خواهد بود.

همچنین محور‌های قابل هم‌افزایی و اشتراک‌گذاری میان دو سازمان مورد توافق قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به تولید محتوای آموزشی مشترک برای مخاطبان اثرگذار، استفاده از ظرفیت‌های تحقیقاتی مؤسسات پژوهشی، بهره‌گیری از زیرساخت‌های آموزشی مراکز دو سازمان و اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های ایجادشده در طرح‌هایی همچون «همیار طبیعت»، «همیار محیط‌بان» و «محیط‌یار» اشاره کرد.

تشکیل مجمع خیرین محیط زیست و منابع طبیعی در استان‌ها، برگزاری جشنواره‌های مشترک جنگلبان و محیط‌بان، اجرای آموزش‌های مشترک و سازماندهی گروه‌های مردمی برای مشارکت در عملیات اطفای حریق عرصه‌های طبیعی از دیگر محور‌های مورد توافق در این نشست بود.

در پایان این نشست، بر استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه‌های منعقده با سایر دستگاه‌های پرمخاطب از جمله صدا و سیما، آموزش و پرورش، فدراسیون‌های ورزشی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نیز بررسی سایر ظرفیت‌های مشترک در چارچوب کمیته مشترک تأکید شد.