فرمانده انتظامی استان اردبیل، گفت: پلیس امنیت اقتصادی، ۱۱ دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق در اردبیل کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار جواد تقوی از کشف ۱۱ دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در عملیات مأموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل خبر داد.

او افزود: در تدام اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی، از نگهداری موتورسیکلت‌های سنگین خارجی قاچاق در مغازه و انبار فردی در محله نیار شهر اردبیل اطمینان حاصل کردند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در قالب اکیپ عملیاتی به محل اعزام و موفق به کشف ۱۱ دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی قاچاق در بازرسی از یک باب مغازه و یک باب انبار شدند.

تقوی ارزش کشفیات این عملیات را بنا بر اظهار نظر کارشناسان ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.

منبع: نیروی انتظامی

برچسب ها: موتور سیکلت خارجی ، قاچاق کالا و ارز ، مراجع قضایی
کشف ۱۱ دستگاه موتورسیکلت خارجی در اردبیل
