باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولت ، با اشاره به پیگیری مسائل مرتبط با ترانزیت گفت:«دیشب جلسه‌ای در این خصوص برگزار شد؛ هم درباره موضوع باک پُر و هم درباره کارنه تیر که مشمول ترانزیت می‌شود. وزارت راه و شهرسازی به‌همراه وزارت امور خارجه در حال پیگیری مستمر هستند تا این مشکلات برطرف شود. این اقدامات نیازمند هماهنگی دوطرفه است و طرف مقابل نیز باید همکاری لازم را داشته باشد. تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت دیپلماسی، مشکلات موجود را به حداقل برسانیم.»

وی در ادامه درباره آخرین وضعیت طرح مسکن ملی اظهار کرد:«طرح مسکن ملی طی سال‌های گذشته با مشکلاتی مواجه بوده و بخشی از واحدها هنوز تحویل نشده است. با این حال، پروژه‌هایی که از حدود ۶ تا ۶ سال و نیم پیش آغاز شده‌اند، اکنون در مسیر تکمیل قرار دارند. برنامه‌ریزی ما این است که تا پایان سال، حدود ۷۰ هزار واحد دیگر تکمیل و تحویل متقاضیان شود.»

وزیر راه و شهرسازی افزود: با وجود همه مشکلات، اولویت اصلی ما تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و تحویل آن‌هاست. عملیات آماده‌سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی در حال انجام است و بخش عمده این پروژه‌ها بر روی زمین‌های متعلق به دولت و وزارت راه و شهرسازی اجرا می‌شود که بخشی از آن نیز از طریق تهاتر پیش می‌رود.

صادق درباره آغاز ثبت‌نام‌های جدید نیز گفت:«برای ثبت‌نام‌های جدید، بررسی‌های دقیقی انجام شده و نتایج آن به استانداران ابلاغ شده است. در بسیاری از شهرها، به‌ویژه شهرهای کوچک و میانی، زمین‌های آماده واگذاری وجود دارد و در عین حال تقاضای مردمی نیز برای آن‌ها ثبت شده است. بر همین اساس، در استان‌ها و شهرهایی که زمین آماده‌سازی‌شده و متقاضی وجود دارد، تسهیلات لازم فراهم می‌شود تا زمین در اختیار مردم قرار گیرد.»