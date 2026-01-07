باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود مرادی سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه ظرفیت شبکه سراسری برق کشور به ۹۷ هزار مگاوات رسیده است، افزود: در حال حاضر بیش از ۸۱ درصد این ظرفیت در اختیار نیروگاه‌های حرارتی است ولی افزون بر ۹۰ درصد تولید برق کشور بر عهده این واحد‌ها است.

وی با بیان اینکه میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی در ۹‌ماهه امسال به ۲۹۸ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است، گفت: این میزان تولید انرژی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۳.۳ درصد افزایش یافته است.

مرادی با اشاره به برنامه ۱۱۰ هزار مگاواتی تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌های حرارتی برای تولید برق پایدار در تابستان سال آینده، گفت: از اواخر شهریورماه تاکنون بیش از ۵۲ هزار مگاوات از این فعالیت‌ها آغاز شده است و در تلاشیم تا پیش از خردادماه با اتمام فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این بخش بتوانیم نیروگاه‌های حرارتی را برای تولید برق حداکثری و خدمت‌رسانی به مردم در مدار داشته باشیم.

سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی تاکید کرد: مجموعه دولت و وزارت نیرو در تلاش است برای پیک تابستان سال آینده نیروگاه‌های موجود با آمادگی حداکثری در مدار تولید باشند و با بهره‌برداری از واحد‌های حرارتی و تجدیدپذیر جدید و مدیریت مصرف بتوانیم میزان ناترازی میان تولید و مصرف برق را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.

منبع: شرکت برق حرارتی