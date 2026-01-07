باشگاه خبرنگاران جوان - فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان از جابهجایی ۸ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۵۹۹ تن کالا در استان خبر داد و گفت: برای این میزان کالای جابهجا شده ۶۰۵ هزار و ۴۴۰ بارنامه مجوز صادر شده است.
او افزود: این میزان بار جابهجا شده در گیلان با ۷ هزار و ۱۸۹ کامیون و ۲ هزار و ۲۲۰ وانت بار صورت گرفته است.
مدیرکل راهداری گیلان با بیان اینکه ناوگان حملونقل این استان سهم قابل توجهی در جابهجایی کالا در کشور دارد، تصریح کرد: در زمان حاضر ۷ هزار و ۱۸۹ دستگاه ناوگان باربری در استان فعال است و ۹ هزار و ۱۴۳راننده نیز در این حوزه خدمترسانی میکنند.
مرادی همچنین گفت: در حال حاضر ۱۷۲ شرکت حملونقل کالای جادهای در گیلان و ۳ پایانه دولتی و یک پایانه خصوصی در لوشان فعال هستند.
منبع: روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان