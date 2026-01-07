مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه گفت: واریز سود بیش از ۴۴ میلیون سهامدار عدالت از ظهر امروز چهارشنبه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد باغستانی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: واریز سود بیش از ۴۴ میلیون سهامدار عدالت از ظهر امروز چهارشنبه آغاز می‌شود.

افزود: در این مرحله، بخش نخست سود سهام عدالت سال مالی ۱۴۰۳، باقیمانده سود سال مالی ۱۴۰۲ و برای سومین بار نیز سود‌های بانکی مربوط به سنوات اخیر به حساب مشمولان واریز می‌شود.

او اظهار کرد: شرکت سپرده گذاری مرکزی با همکاری سازمان خصوصی سازی، سود شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت را دریافت و به مبالغ سود‌ها اضافه کرده است.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی خاطر نشان کرد: اطلاعات واریزی سود‌های سهامداران عدالت صبح روز چهارشنبه به ۱۹ بانک عامل ارسال شده است که امیدواریم کل فرایند توزیع سود ظرف ۲۴ ساعت آینده به اتمام برسد.

باغستانی گفت: در مجموع دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۵۱۵ هزار تومان، ۴۹۲ هزار تومانی مبلغ ۵۶۱ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۶۰۷ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی افزود: در راستای افزایش اطلاع رسانی به مشمولان سهام عدالت، به غیر از پیامک بانک‌های عامل، پیام‌های شخصی واریز سود سهام عدالت از طریق چهار پیام رسان داخلی بله، روبیکا، سروش پلاس و‌ آی گپ برای مشمولان ارسال خواهد شد تا سهامداران از مبلغ سود خود آگاه شوند.

