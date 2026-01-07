سخنگوی وزارت امور خارجه ورود غیرقانونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به منطقه سومالی لند را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ورود غیرقانونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به منطقه سومالی لند را به عنوان نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور سومالی دانست و آن را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تاکید جامعه بین‌المللی بر لزوم احترام به یکپارچگی سرزمینی و حاکمیت ملی سومالی به عنوان کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد، اقدامات رژیم صهیونیستی در راستای تجزیه سومالی را بدعتی خطرناک در روابط بین‌الملل و ضربه مهلک به بنیان‌های حقوقی و هنجاری ملل متحد توصیف کرد و بر ضرورت همکاری جامعه جهانی و کشور‌های اسلامی و آفریقایی برای جلوگیری از تضعیف حاکمیت ملی سومالی تاکید کرد.