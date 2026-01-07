باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هیئت عملیات ارتش سوریه امروز چهارشنبه اعلام کرد که تمامی مواضع نظامی نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) در محلههای «شیخ مقصود» و «الاشرفیه» شهر حلب، «هدف نظامی مشروع» تلقی میشوند.
ارتش سوریه علت این تصمیم را تشدید تنشهای بزرگ توسط این گروه، شلیک به سمت محلههای مسکونی حلب و ارتکاب جنایت علیه غیرنظامیان عنوان کرده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، ارتش از غیرنظامیان ساکن در این دو محله خواست تا برای حفظ جان خود، فورا از مراکز نظامی متعلق به قسد فاصله بگیرند. همچنین هیئت عملیات از بازگشایی دو گذرگاه انسانی امن شامل گذرگاه «العوارض» و گذرگاه «خیابان الزهور» خبر داد.این گذرگاهها تا ساعت ۱۵:۰۰ امروز برای خروج مردم باز خواهند بود.
رسانههای سوری روز گذشته (سهشنبه) گزارش دادند که در پی حملات توپخانهای و تیراندازی نیروهای قسد به محلههای مسکونی و یک موضع ارتش در حلب، ۵ نفر جان باختند که ۴ تن از آنها غیرنظامی بودند. دو طرف در ماه مارس توافقی را امضا کرده بودند که بر اساس آن، نهادهای مدیریت خودگردان کُرد باید در ساختار دولت الجولانی ادغام میشدند. طرفین هر از گاهی وارد درگیریهای خونین میشوند، بهویژه در شهر حلب که شامل دو محله با اکثریت کُردنشین است.
منبع: اسپوتنیک