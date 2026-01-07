دمشق با بازگشایی گذرگاه‌های انسانی در حلب و تعیین مهلت چندساعته، به غیرنظامیان هشدار داد تا پیش از آغاز پاسخ کوبنده ارتش، از چندین منطقه خارج شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هیئت عملیات ارتش سوریه امروز چهارشنبه اعلام کرد که تمامی مواضع نظامی نیرو‌های سوریه دموکراتیک (قسد) در محله‌های «شیخ مقصود» و «الاشرفیه» شهر حلب، «هدف نظامی مشروع» تلقی می‌شوند.

ارتش سوریه علت این تصمیم را تشدید تنش‌های بزرگ توسط این گروه، شلیک به سمت محله‌های مسکونی حلب و ارتکاب جنایت علیه غیرنظامیان عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، ارتش از غیرنظامیان ساکن در این دو محله خواست تا برای حفظ جان خود، فورا از مراکز نظامی متعلق به قسد فاصله بگیرند. همچنین هیئت عملیات از بازگشایی دو گذرگاه انسانی امن شامل گذرگاه «العوارض» و گذرگاه «خیابان الزهور» خبر داد.این گذرگاه‌ها تا ساعت ۱۵:۰۰ امروز برای خروج مردم باز خواهند بود.

رسانه‌های سوری روز گذشته (سه‌شنبه) گزارش دادند که در پی حملات توپخانه‌ای و تیراندازی نیرو‌های قسد به محله‌های مسکونی و یک موضع ارتش در حلب، ۵ نفر جان باختند که ۴ تن از آنها غیرنظامی بودند. دو طرف در ماه مارس توافقی را امضا کرده بودند که بر اساس آن، نهاد‌های مدیریت خودگردان کُرد باید در ساختار دولت الجولانی ادغام می‌شدند. طرفین هر از گاهی وارد درگیری‌های خونین می‌شوند، به‌ویژه در شهر حلب که شامل دو محله با اکثریت کُردنشین است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: نیروهای قسد ، تحولات سوریه
خبرهای مرتبط
۴ کشته در درگیری‌ دولت موقت سوریه و نیرو‌های کُرد در حلب
۹ کشته در پی نبرد‌های خونین میان ارتش الجولانی و نیرو‌های کُرد
قمار الجولانی با بازگشایی دفتر اسرائیل در دمشق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
موشک ایرانی «وایزمن» را از فهرست برترین‌های جهان حذف کرد
تقابل آمریکا و روسیه بر سر طلای سیاه ونزوئلا
فشار واشنگتن به کاراکاس برای قطع همکاری با روسیه، چین، کوبا و ایران
رئیس شورای انتقالی جنوب یمن به مکانی نامعلوم گریخت
روبیو از نقشه آمریکا برای فروش اجباری گرینلند پرده برداشت
جنگ اوکراین و امنیتی سازی محور مقاومت
رئیس جمهور کلمبیا: ترامپ از زوال عقل رنج می‌برد
خط‌ونشان صنعا برای اسرائیل در شاخ آفریقا
قمار الجولانی با بازگشایی دفتر اسرائیل در دمشق
۹ کشته در پی نبرد‌های خونین میان ارتش الجولانی و نیرو‌های کُرد
آخرین اخبار
۴ کشته و زخمی طی تظاهرات حریدی‌ها در اسرائیل+ فیلم
بازگشت حزب‌الله به «فعالیت سری»
گلایه اتریشی‌ها از خودزنی اقتصادی اروپا
حلب در آستانه انفجار؛ ضرب‌الاجل ارتش الجولانی برای غیرنظامیان
استراتژی جدید ارتش اسرائیل برای مقابله با جنگ‌های ناگهانی
برزیل قربانی بعدی تروریسم آمریکاست؟
قمار الجولانی با بازگشایی دفتر اسرائیل در دمشق
خط‌ونشان صنعا برای اسرائیل در شاخ آفریقا
فشار واشنگتن به کاراکاس برای قطع همکاری با روسیه، چین، کوبا و ایران
۹ کشته در پی نبرد‌های خونین میان ارتش الجولانی و نیرو‌های کُرد
رئیس جمهور کلمبیا: ترامپ از زوال عقل رنج می‌برد
رئیس شورای انتقالی جنوب یمن به مکانی نامعلوم گریخت
روبیو از نقشه آمریکا برای فروش اجباری گرینلند پرده برداشت
موشک ایرانی «وایزمن» را از فهرست برترین‌های جهان حذف کرد
جنگ اوکراین و امنیتی سازی محور مقاومت
تقابل آمریکا و روسیه بر سر طلای سیاه ونزوئلا
ویتکاف: پروتکل‌های امنیتی اوکراین تقریباً تکمیل شده است
ترکیه خواستار توقف فعالیت‌های پ‌ک‌ک در سوریه شد
۵۵ سرباز کوبایی و ونزوئلایی در جریان عملیات آمریکا کشته شده‌اند
اسرائیل و سوریه توافق کردند مذاکرات در مورد توافقنامه امنیتی را تسریع کنند
ترامپ: آنها می‌دانستند که ما به ونزوئلا می‌رویم
اتحادیه اروپا مشروعیت رئیس جمهور موقت ونزوئلا را به رسمیت نمی‌شناسد
سقوط یک فروند اف-۱۶ تایوانی در سواحل شرقی جزیره
سومالی سفر وزیر خارجه اسرائیل به سومالی‌لند را محکوم کرد
۴ کشته در درگیری‌ دولت موقت سوریه و نیرو‌های کُرد در حلب
اروپا خطاب به ترامپ: گرینلند متعلق به مردمش است
اعتراف سندرز: نفت ونزوئلا برای شرکت‌های آمریکایی نیست